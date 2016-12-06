«2ГИС» стала клиентом программы «Билайн» Бизнес

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о заключении контракта с компанией «2ГИС», разработчиком городского информационного сервиса. Как рассказали CNews в компании, в рамках контракта «Билайн» Бизнес обеспечил комплексными услугами мобильной и фиксированной связи офис управляющей компании и ее филиалов в 15 городах России с общей численностью персонала более 2000 человек.

Все корпоративные коммуникации «2ГИС» переведены в единую систему. Офисная телефония «2ГИС» объединилась в общую сеть для оптимизации и контроля расходов компании, одновременно поддерживая единое коммуникационное поле. В услугу корпоративной сотовой связи также включена возможность индивидуального подбора тарифных планов для сотрудников организации.

Помимо комплексного сервиса по обеспечению «2ГИС» единой системой корпоративной фиксированной и мобильной связи, «Вымпелком» предоставляет клиенту программу «Моя Компания», «Корпоративные SMS сервисы» для работы отдела клиентского сервиса, а также сервис «Единый мониторинг», призванный повысить эффективность работы административного офиса, в сферу компетенций которого входит организация работы водителей.