«Интертелеком» и «Доктор Веб» предложили «Коробочное решение DR.Web»

Мобильный оператор связи «Интертелеком» (Украина), и компания «Доктор Веб» предложили комплексную защиту оборудования от любых интернет-угроз в виде двух коробочных решений на выбор: «Dr.Web Универсальный» и «Dr.Web Mobile Security». Об этом CNews сообщили в «Интертелекоме».

Как отмечается, пакет «Dr.Web Универсальный» — с защитой компьютера (доступен для Windows, Mac (ОS X 10.7 и выше), Linux) сроком на 1 год — включает в себя множество таких полезных функций как, например, антивирус, брандмауэр (защита от хакерских атак), антиспам, родительский контроль (защита детей от вредоностных сайтов и контента для взрослых), веб-антивирус SpIDer Gate и многое другое.

В свою очередь, пакет «Dr.Web Mobile Security» — с защитой смартфона, консоли, телевизора или медиапроигрывателя (доступен для Android OS 4.0 и выше, Android TV 5.0+) сроком на 1 год — предназначен для полного сканирования файловой системы, выявления вредоносных программ с помощью технологии Origins Tracing, защиты SD-карты от инфицирования файлами автозапуска, перемещения обнаруженных угроз в карантин, обеспечивает экономию трафика и энергосберегающий режим. В состав пакета входит антивирус, антиспам, антивор (поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию), брандмауэр, аудитор безопасности и URL-фильтр Cloud Checker (облачный фильтр Cloud Checker ограничит доступ к нежелательным интернет-ресурсам).

Получить детальную информацию и приобрести коробочное решение Dr.Web можно в центрах обслуживания абонентов «Интертелеком».