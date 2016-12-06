Минкомсвязи России Правительство Тульской области и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве

Минкомсвязи России, Правительство Тульской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта по устранению цифрового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Ростелекома» Сергей Калугин.

Как рассказали CNews в «Ростелекоме», целью соглашения является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории Тульской области. Одним из основных направлений сотрудничества является устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

По условиям соглашения, в 224 населенных пунктах на территории Тульской области, где проживает от 250 до 500 человек, будут установлены точки доступа в интернет по социальному тарифу. Его размер был утвержден постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля 2015 г. и составил 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости 10 Мбит/с. В 211 населенных пунктах области численностью свыше 500 человек также планируется модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи и предоставление услуг пользователям, в том числе доступ в интернет.

Распоряжением Правительства РФ №437-р от 26 марта 2014 г. единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком». 13 мая 2014 г. был подписан десятилетний государственный контракт между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком» об условиях оказания УУС.

Для реализации проекта, который призван решить проблему цифрового неравенства для большинства жителей страны, должно быть построено до 200 тыс. километров волоконно-оптических линий связи. Подписанные трехсторонние соглашения позволят максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации контракта, считают в «Ростелекоме».