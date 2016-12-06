Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110

Panasonic объявил о выводе на российский рынок новой модели DECT-телефона Panasonic KX-TGE110. Как рассказали CNews в компании, новинка поддерживает набор самых необходимых функций, оснащена большим дисплеем, крупными кнопками и совместима со слуховыми аппаратами.

Разработчики Panasonic KX-TGE110 обеспечили аппарат самыми необходимыми функциями: звонки, автоматический определитель номера, Caller ID с журналом на 20 записей, часы, будильник, эко режим и поиск трубки.

Модель KX-TGE110 состоит из компактной трубки и базы. Корпус телефона выполнен из устойчивого материала, на котором не остаются следы пальцев. Черные цифры выделяются на крупных серебристых кнопках трубки, а сами кнопки подсвечиваются голубым светом, их смогут разглядеть даже те, кто испытывает проблемы со зрением. С левой стороны на трубке расположены кнопки регулировки громкости и кнопка быстрого усиления звука, которые позволяют легко контролировать громкость во время разговора. Всего в одно нажатие звук автоматически повышается на два уровня.

В телефоне предусмотрена записная книга на 50 номеров и три кнопки быстрого набора номера. Их можно заранее запрограммировать на вызов мобильных телефонов членов семьи в случае экстренной необходимости или для номеров друзей. Пользователю не придется заходить в меню и искать номер в телефонной книге. В то же время, «черный список» на 50 номеров избавит от нежелательных звонков.

В модели KX-TGE110 также предусмотрена функция блокировки клавиатуры, которая позволит избежать случайных нажатий кнопок, поэтому трубку можно носить в кармане. При включенном режиме «нулевого излучения» телефон перестает передавать радиоволны, находясь в режим ожидания. Телефон может работать до 10 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания.

Рекомендованная розничная цена телефона Panasonic KX-TGE110RUB составляет 2690 руб.