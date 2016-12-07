«Мегафон» обеспечил мобильным интернетом золотодобытчиков Южного Урала

«Мегафон» объявил о том, что в рамках сотрудничества с группой компаний «Южуралзолото» технические специалисты оператора установили базовые станции на территории приисков Светлинское, Западный и Южный Курасан. Как рассказали CNews в компании, площадь покрытия новых объектов связи составляет более 20 кв км. Улучшение качества связи и загрузку интернета «Мегафона» оценят не только две тысячи сотрудников золотодобывающего предприятия, но и более тысячи жителей поселков Светлый и Горбуновский. Ранее устойчивого сигнала здесь не было ни у одного из операторов.

«Светлинский горно-обогатительный комбинат и Курасанские карьеры обеспечивают более половины от общих объемов добычи золота нашей компании. Нам очень важно, чтобы связь и мобильный интернет, здесь были такой же высокой пробы, как и добываемый нами драгоценный металл. Уже более полутора лет мы пользуемся услугами фиксированной связи «МегаФона», поэтому для организации мобильной связи мы обратились к надежному и проверенному партнеру», - сказал заместитель директора по информационным технологиям и связи «ЮГК» Ильдар Баимов.

«Мобильная связь и интернет значительно упрощают не только нашу повседневную, но и рабочую жизнь. Уверен, что наше партнерство с «Южуралзолото» повлияет на эффективность деятельности не только самого предприятия, но и соседствующих с месторождениями поселков региона. Мы, в свою очередь, продолжим развитие своей сети, стирая «белые пятна» на карте покрытия региона», – сообщил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Челябинской области Артур Нурмухометов.

Группа компаний «Южуралзолото» - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по запасам и объёму производства. По данным «Союза золотодобытчиков России», «ЮГК» внесло один из самых весомых вкладов в развитие отрасли в 2016 г. за счет добычи более 7 т золота.