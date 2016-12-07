Netis Systems и «Импульс Телеком» заключили партнерское соглашение

Компания Netis Systems (является частью Netcore Group), мировой поставщик сетевых продуктов и решений, объявила о заключении партнерского соглашения с «Импульс Телеком». Как ожидается, сотрудничество производителя и интегратора позволит укрепить позиции обеих компаний на российском рынке. Решение было принято по результатам успешного тестирования устройств netis инженерами «Импульс Телеком», сообщили CNews в Netis Systems.

Обе компании отметили рост интереса корпоративного рынка к PoE/PoE+-решениям, а также к абонентскому оборудованию.

Алексей Тарасов, директор по развитию группы компаний «Импульс Телеком», так прокомментировал начало сотрудничества: «К нам регулярно обращаются производители сетевого оборудования с целью заключения партнерского соглашения и реализации устройств в проектах “Импульс Телеком”. В последнее время в ужесточившихся конкурентных условиях на рынке появляется все больше компаний-производителей, которые не имеют своего производства и в действительности являются заказчиками OEM-заводов в Китае. Тестирование оборудования от таких производителей показывает, что оно не всегда соответствует заявленным техническим характеристикам. Netis Systems, напротив, зарекомендовал себя как серьезный игрок на рынке, быстрорастущая компания с наличием сети сервис-центров в различных городах РФ, с собственным производством, центром разработок и значительными инвестициями в R&D. Из продукции под брендом netis нас прежде всего интересует абонентское SOHO-оборудование и коммутаторы для корпоративного рынка».

Иван Пономаренко, менеджер по развитию бизнеса Netis Systems, со своей стороны заявил: «Для нас заключение партнерского соглашения с “Импульс Телеком” — это важный шаг в развитии на российском рынке. Партнеры и клиенты уже успели оценить функциональность нашей продукции. Что касается формирования партнёрской политики, для нас важны интересы партнера, его желание сохранить маржинальность в условиях растущей конкуренции на рынке. В свою очередь, мы не стремимся к сотрудничеству с максимальным количеством интеграторов на рынке. Нам скорее импонируют ответственные и профессиональные компании, нацеленные на построение стабильных и долгосрочных отношений как с заказчиками, так и с производителями оборудования. С “Импульс Телеком” мы надеемся на всестороннее и долговременное сотрудничество».