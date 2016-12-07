Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва

Omnicomm Online объявил о завершении проекта по оснащению спутниковым мониторингом транспорта автобусов тверской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею. Как рассказали CNews в компании, мониторинг транспорта Omnicomm Online собирает всю информацию о работе автобуса – скорость передвижения, маршрут, остановки и т.д. и по каналу GSM-связи в режиме реального времени передает ее в облачный сервис для дальнейшей обработки и анализа. Решение использует сразу две системы позиционирования – ГЛОНАСС и GPS, что позволяет определять местоположение автобуса с высокой точностью.

Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в Твери компания «Омникомм Тверь».

Владимир Брынцев, директор детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею города Твери, сказал: «Вопрос безопасной перевозки учащихся для нас всегда стоял на первом месте. Для того, что бы знать о том, где находится тот или иной автобус, с какой скоростью и по какому маршруту он движется нами было принято решения внедрить мониторинг транспорта Omnicomm Online. Сегодня всю необходимую информацию о перемещении хоккейных команд по дорогам нашей страны мы получаем в режиме реального времени, что позволяет значительно повысить безопасность перевозок спортсменов».

После завершения проекта родителям маленьких хоккеистов раздали памятку, в которой подробно описано, как каждый из них сможет самостоятельно следить за передвижением своего ребенка на компьютере или мобильном телефоне.

«Ранее информацию о передвижении наших детей мы узнавали через мессенджеры у своего ребенка или тренера, если на трассе пропадает интернет. Представляете, что происходит с телефоном преподавателя в момент отсутствия сети во время пути? Родители 25-ти детей начинают ему звонить и интересоваться, где едет автобус и все ли у них в порядке. Теперь мы в настоящем времени видим, где находится автобус, с какой скоростью он движется и в каком направлении. Конечно, внедрение Omnicomm Online поднимает на новый уровень безопасность детских перевозок. Считаю, что такая система должна стоять во всех детских учреждениях, где есть свой автопарк», - отметил Игорь Кислицин, отец одного из учащихся в СДЮШОР по хоккею города Твери.

На сегодняшний день Omnicomm Online позволяет специальным службам оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации, которые могут произойти с детьми по дороге в школу. Ранее более 500 школьных автобусов министерства образования Курганской области также были оснащены спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online.

«По статистике более 40% пассажирских перевозок в зимний период приходится на детей. К сожалению трагедия в ХМАО в очередной раз доказывает, что безопасность перевозок несовершеннолетних в нашей стране пока еще на достаточно низком уровне. На мой взгляд особое внимание стоит уделить согласованию и мониторингу маршрутов движения автобусов и контролю водителей за соблюдением ПДД. Считаю, что в ряде регионов решение Omnicomm Online фактически препятствует незаконным и неправомерным действиям водителей, что способствует повышению безопасности перевозки несовершеннолетних», - сказал Станислав Емельянов, заместитель генерального директора Omnicomm.