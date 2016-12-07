Tele2 представил услугу «Плюс мессенджеры»

Tele2 объявил о запуске новой услуги «Плюс мессенджеры». Как рассказали CNews в компании, опция позволяет абонентам оператора пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика.

Новая услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложении WhatsApp и интернет-версии мессенджера. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере.

Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров среди абонентов Tele2: это приложение используют 4,75 млн клиентов, а ежедневно с помощью сервиса общаются более 2,5 млн абонентов оператора.