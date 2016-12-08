Chuango Security Technology с помощью Orange обеспечит бесперебойное подключение своих устройств к интернету вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services подписал соглашение с китайской компанией Chuango Security Technology Corp., разрабатывающей решения по обеспечению безопасности для «умных» домов, об оказании услуг по установке SIM-карт и предоставлении мобильной связи для устройств по всему миру в течение следующих трех лет. Как сообщили CNews в Orange Business Services, Chuango будет использовать мультироуминговые SIM-карты Orange для подключения производимых ею умных систем домашней безопасности в Европе, США и Канаде. Как ожидается, сделка позволит повысить удобство использования и безопасность устройств Chuango.

Продукты Chuango, например, подключенные камеры видеонаблюдения и умные системы сигнализации, продаются в розничных сетях. SIM-карты Orange устанавливаются в устройства на этапе производства и проходят испытания перед отправкой. Покупателю гаджета для начала его использования необходимо просто активировать устройство на веб-портале. Возможность подключения устройства в любой точке мира, предоставляемая Orange, позволяет сразу использовать продукты Chuango без дополнительной настройки. Кроме того, наличие мультироуминговой SIM-карты Orange обеспечивает переход между различными сетями, что, в свою очередь, повышает устойчивость соединения. Пользователи платят ежемесячную абонентскую плату за услуги связи после окончания тестового периода.

Ранее покупатели устройств Chuango должны были сами приобретать SIM-карты для новых устройств либо пользоваться собственной Wi-Fi-сетью для их подключения. Chuango управляет подключением SIM-карт с помощью платформы управления IoT-устройствами Orange Datavenue. Компании также вместе работают над добавлением возможности передачи звука — это позволит пользователю в реальном времени услышать, что происходит у него дома, просто отправив SMS на свое устройство.

«Нам был нужен партнер, который мог бы обеспечить связь по всему миру для нашей новой линейки подключенных устройств безопасности. Мы начали тесно сотрудничать с Orange Business Services, чтобы обеспечить развитие нашей экосистемы подключенных устройств и протестировать ее на различных международных рынках. Единое мультироуминговое подключение позволяет улучшить пользовательский опыт и поможет нам достичь намеченных темпов роста по всему миру», — убежден Кен Ли (Ken Li), основатель и генеральный директор Chuango.

«Подключенные устройства безопасности Chuango — ключевой элемент происходящей революции умных домов. Это быстрорастущий рынок — количество умных домашних устройств по прогнозам увеличится более чем в три раза в течение следующих двух лет и превысит 1 млрд штук по всему миру уже в 2018 году. Мы рады, что наш опыт в области IoT помогает росту глобального бизнеса Chuango», — отметил Патрик Сим (Patrick Sim), старший вице-президент Orange Business Services в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предоставляемая Orange Business Services услуга надежного подключения устройств к интернету вещей является частью Datavenue, модульного решения для создания проектов в области IoT и аналитики больших данных (Big Data). Для того чтобы клиенты Orange могли использовать все возможности продвинутого анализа в процессе принятия решений, в Datavenue имеется каталог данных, включающий аналитические сведения, полученные путем использования анонимных данных мобильных сетей, пояснили в компании. Кроме того, в решении содержится список сертифицированных и проверенных IoT-объектов. Datavenue позволяет безопасно подключать их, а также управлять ими в среде информационной системы клиента.

Проектированием и разработкой этих инновационных сервисов занимается команда, состоящая, по данным Orange, из более чем 700 инженеров и специалистов. Уже сейчас компания поддерживает более 10 млн функционирующих IoT-объектов в самых разных областях, в числе которых «умные города», здравоохранение, автомобилестроение и другие отрасли промышленности.