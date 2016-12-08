МТС определил самые «качающие» районы и объекты Самары

МТС сообщил о росте мобильного трафика по итогам трех кварталов 2016 г. Как рассказали CNews в компании, больше всего трафика генерировали абоненты МТС в Кировском районе Самары, а активнее всего мобильный интернет самарцы использовали в прогулочных зонах, больницах и новых жилых микрорайонах. Наибольший рост показал мобильный LTE-трафик, а самый быстрый рост трафика в LTE-сетях МТС продемонстрировал Куйбышевский район.

Чем дальше от исторического центра города, тем активнее ведут себя в мобильных сетях интернет-пользователи: на долю абонентов МТС Кировского района Самары пришлось более 18% всего городского мобильного трафика. В топ3 самых «качающих» районов вошли также Промышленный (около 17% от общего мобильного трафика) и Октябрьский (более 14%). Совокупно их жители генерировали объем, равный примерно полумиллиону часов просмотра онлайн-трансляций футбольных матчей.

Чаще всего мобильным интернетом абоненты МТС пользовались в прогулочной зоне на улице Ленинградской, в микрорайоне Крутые Ключи и областной больнице им. Середавина – общий объем трафика, пришедшийся на эти объекты, примерно равен 5 млн аудиотреков или 15 тыс. фильмов в HD-качестве.

Самый быстрый рост трафика в 4G-сетях МТС продемонстрировал Куйбышевский район – за девять месяцев 2016 г. пользователи скачали здесь в 2,5 раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года. Связано это с активным развитием на территории района двух крупных объектов – микрорайона «Южный город» и молла «Амбар», рядом с которыми МТС установила дополнительные базовые станции, чтобы обеспечить связь и мобильный интернет для местных абонентов и приезжающих из других районов покупателей.

«Сам рост мобильного трафика уже давно никого не удивляет, удивляет лишь прогрессия, в которой он увеличивается. За год объемы интернет-трафика, прокачанные через самарскую сеть МТС, выросли в среднем в полтора раза, а общий объем данных, скачанных пользователями за девять месяцев текущего года, превысил петабайт, что является весьма достойным показателем для города-миллионника. Каждый третий гигабайт в нашей сети сейчас приходится на LTE, и судя по буму спроса на гаджеты с поддержкой сетей «четвертого поколения» в наших салонах, новые рекорды не за горами», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

За два последних года МТС проинвестировала в развитие сети в Самаре и области более 2 млрд руб. В 2016 г. МТС провела в регионе масштабную модернизацию сети 3G, охватившую густонаселенные районы 45 крупных населенных пунктов региона. В результате за счет распределения голосового и интернет-трафика между несколькими несущими частотами было достигнуто увеличение средней скорости интернет-соединения на 30 процентов. С начала 2016 г. оператор расширил покрытие сети LTE в малых городах региона, а также в пригородах Самары и Тольятти. Летом 2016 г. МТС запустила первую сеть LTE-1800 – стандарта, обеспечивающего более высокий уровень покрытия в городах и большую площадь покрытия. В настоящий момент сеть LTE МТС доступна более чем в 20 населенных пунктах Самарской области.