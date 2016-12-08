«Ростелеком» сдал телеком-инфраструктуру в Приобье ХМАО-Югры

Интернет-провайдер «Ростелеком» ввел в эксплуатацию современную телеком-инфраструктуру в городском поселении Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры. Все строительные работы на территории поселения выполнены, возможности волоконно-оптической сети связи доступны в полном объеме, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Развитие современной оптической сети связи в Приобье компания начала летом текущего года. В первую очередь, связисты провели работу по модернизации устаревших медных линий связи, затем последовало строительство кабельной канализации на территории поселка. Далее волоконно-оптический кабель от узла связи был проведен до жилых домов, после чего была произведена установка, настройка и тестирование оборудования, смонтированного на узле связи.

«Оптическую» стройку в Приобье «Ростелеком» осуществляет по наиболее перспективной на сегодняшний день технологии — GPON (Gigabit Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть). Главная ее особенность: оптический кабель приходит непосредственно в квартиру каждого абонента. Это дает преимущество в скорости интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный неоптический кабель, пояснили в компании.

«За время строительства новой телекоммуникационной инфраструктуры в Приобье связисты “Ростелекома” проложили около шести километров оптических линий связи и подключили к ним 10 домов по ул. Пионеров. Благодаря проведенным работам технической возможностью пользоваться современными телеком-услугами по “оптике” обеспечены более 300 семей, — отметил Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком». — По современной технологии GPON жителям поселка впервые стали доступны быстрый интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение и цифровая телефония. Технология обеспечивает высокую пропускную способность передачи данных, гарантирует высокое качество изображения при просмотре интерактивного ТВ и позволяет по одному тонкому кабелю провести в квартиру сразу несколько телеком-услуг».

«Для многих интернет — это, в первую очередь, доступ к государственным и муниципальным услугам, дистанционное обучение, общение с друзьями и близкими, электронные платежи, интернет-покупки — то, без чего невозможна жизнь современного человека. Теперь эти и другие возможности доступны жителям домов, расположенных по ул. Пионеров в г.п. Приобье по инновационной технологии GPON. Работа с операторами связи по внедрению данной инновационной технологии и в других районах поселения будет продолжена», — рассказал Евгений Ермаков, глава городского поселения Приобье.

Как отмечается, «оптическое» строительство в Приобье — часть реализации новой стратегии «Ростелекома», которая предусматривает ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России. В округе эта работа осуществляется в рамках подписанного соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством ХМАО-Югры и «Ростелекомом». Одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.