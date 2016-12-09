МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону

Российский телекоммуникационный оператор МТС завершил проект по оптимизации indoor-покрытия на территории торгово-развлекательного центра «Горизонт», расположенного в Ростове-на-Дону. МТС установила на территории комплекса площадью 165 тыс. квадратных метров свыше 50 антенн, которые в сочетании с внешними базовыми станциями обеспечивают полное покрытие торговых зон, мест пребывания и отдыха посетителей, а также служебных и офисных помещений, сообщили CNews в МТС.

Посетители и персонал ТРК «Горизонт» могут пользоваться не только услугами голосовой связи МТС, но и сервисами передачи данных на скорости до 42 Мбит/сек. Ежедневно торгово-развлекательный центр посещают тысячи человек.

«Постоянное обеспечение качественными услугами связи требует столь же системных инвестиций в сеть. МТС развивает телекоммуникационную инфраструктуру с учетом тех изменений, которые происходят в современных городах. В крупных городах ежегодно появляются новые дома, офисы, целые районы и комплексы современных зданий, где необходима связь. Довольно часто для этого требуется реализация отдельных технических проектов, применение нестандартных решений, позволяющих улучшать связь на конкретных территориях. Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты получали максимум комфорта при использовании наших услуг», — отметил директор МТС в Ростовской области Денис Лысов.

Современная конструкция торгово-развлекательного центра включает большое количество межэтажных перегородок, стекол с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Поэтому МТС реализовала специальный проект по установке антенно-фидерных систем, принцип действия которых основан на преобразовании радиосигнала базовых станций сотовой связи в оптический сигнал, передаче его по оптическому волокну и обратному преобразованию в радиосигнал.

Использование активных распределенных антенных систем обеспечивает устойчивый уровень сигнала внутри бизнес-центров, гостиничных комплексов, крупных торговых центров, тоннелей: там, где не всегда возможна качественная связь с внешними базовыми станциями, отметили в операторе. Данная система позволяет решать задачи по повышению качества связи без установки дополнительных базовых станций, снижая количество переходов абонента между ними и обеспечивая тем самым более высокое качество голосовой связи, скорости передачи данных, отсутствие помех и разрывов соединения на всей территории покрытия, подчеркнули в МТС.

Как отмечается, за последние несколько лет компания на Юге России реализовала целый ряд проектов по indoor-покрытию, в том числе таких объектов, как ТРК «Мармелад» в Таганроге, международный аэропорт Сочи, Кепшинский тоннель, ряд гостиничных, туристических комплексов, расположенных на Красной поляне, ТРЦ «Красная площадь» в Краснодаре и «Мега-Адыгея». В следующем году МТС планирует завершить indoor-покрытие ТРК «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону.