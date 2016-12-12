МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле

МТС сообщил об итогах строительства сети фиксированной связи в столице в Барнауле. Как рассказали CNews в компании, всего в период с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в столицу Алтайского края более 15 млн руб., в результате жители более 6000 квартир получили доступ к услугам домашнего интернета и цифровым телевидения от МТС.

По итогам развития сетей фиксированной связи в Барнауле за год более 16,5 тыс. жителей получили доступ к современным цифровым услугам связи МТС. Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, цифровое телевидению от МТС появились в домах по ул. Индустриальная и Комсомольская в Центральном районе, на ул. Балтийская и Солнечная поляна в спальном районе «Индустриальный».

«МТС – это уже давно не только оператор фиксированной и мобильной связи. Мы стали универсальным оператором, который предлагает своим абонентам полный набор услуг связи. Вслед за активным развитием мобильных сервисов мы продолжаем строительство сети фиксированной связи в Барнауле, чтобы наши абоненты могли пользоваться максимальным набором современных цифровых сервисов в «одном окне» и, тем самым, сокращать свои расходы. Безусловно, самые востребованные - пакетные предложения, их предпочли более 60 процентов барнаульских абонентов МТС. Желание абонентов сэкономить вполне логично: например, подключая цифровое ТВ МТС в комплекте с домашним интернетом, ежемесячный платеж может быть до трети меньше, чем при использовании сервисов по отдельности», – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Расширение покрытия сети фиксированной связи в Барнауле вызвало рост подключений фиксированных услуг МТС – с начала года количество абонентов увеличилось на 10%. При этом чаще всего жители региона подключают цифровое и интерактивное телевидение от МТС. Технология интерактивного ТВ открывает перед пользователями новые дополнительные возможности: просмотр эфира в записи, видео по запросу, сервис «Родительский контроль», функции паузы и перемотки, отображение ТВ-программы и расширенной информации о передачах и новостях на экране телевизора и многое другое. Ежемесячно количество новых абонентов интерактивного телевидения МТС в Барнауле увеличивается примерно на 20%.

Сеть фиксированной связи МТС в Барнауле и ЗАТО «Сибирский» построена по технологии FTTB («оптика до дома»), которая обеспечивает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и позволяет не только «серфить» в интернете на комфортных скоростях, но также подключить более 165 телеканалов цифрового телевидения, в том числе в формате высокой четкости HD (High-Definition). «Базовый» пакет цифрового телевидения МТС включает 136 каналов для всей семьи, 26 из которых - в HD-качестве.

Пользователи могут дополнительно подключить тематические пакеты, среди которых «Наш Футбол», «Viasat Премиум HD», Amedia Premium HD, «Новостной» и «Эгоист». Пользователи домашних телеком-сервисов МТС могут вернуть на лицевой счёт мобильного телефона до 20% расходов (но не более 150 руб./мес.) на ТВ, домашний интернет и телефонию в рамках акции «20% возвращаются».