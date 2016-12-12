«Транстелеком» обеспечит дальней связью Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им Никифорова МЧС России

«Транстелеком» (ТТК), оператор связи в России, продлил договор по предоставлению услуг связи с Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России (далее ВЦЭРМ) в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили в ТТК.

В рамках договора макрорегиональный филиал «Север» компании ТТК в течение года будет обеспечивать ВЦЭРМ междугородной и международной телефонной связью. ТТК использует современные технологии и оборудование, которые позволяют передавать голос без дополнительной компрессии (сжатия), тем самым обеспечивая должную чистоту передаваемого сигнала.

«Работа медицинского учреждения МЧС — сфера особой ответственности: ежедневно руководство и работники Центра организовывают работу двух клиник в Санкт-Петербурге, общаются с пациентами, коллегами и партнерами. Каждое из направлений работы требует надежной телефонной связи и мы рады тому, что именно “Транстелеком” помогает Центру оперативно решать поставленные задачи», — заявил директор макрорегионального филиала «Север» компании «Транстелеком» Евгений Медков.

«ВЦЭРМ ведет лечебно-диагностическую и образовательную деятельность, занимается научно-исследовательской работой, поддерживает контакты на международном уровне. Деятельность центра требует наличия связи высокого качества, которую обеспечивает “Транстелеком”», — отметил Сергей Алексанин, директор Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.