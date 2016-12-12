В «Новосибирском Академическом театре» появился бесплатный Wi-Fi

Компания МТС реализовала проект по обеспечению бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi с идентификацией пользователей для посетителей «Новосибирского Академического театра» («Новосибирский Оперный театр»). Об этом CNews сообщили в МТС.

Оператор запустил в театре несколько хот-спотов на базе услуги МТС «Wi-Fi для бизнеса», охватив беспроводным доступом в интернет гардероб, холлы 1 и 2 этажей, зоны перед буфетом. Точки доступа подключены к высокоскоростным оптическим каналам и обеспечивают комфортный доступ в интернет одновременно всем посетителям и сотрудникам театра. Данная Wi-Fi-сеть соответствует требованиям обновленного федерального законодательства, согласно которому при подключении к Wi-Fi необходимо прохождение пользователями идентификации. Так, для подключения необходимо указать номер телефона и пароль, который придет пользователю по SMS, после чего можно начинать пользоваться бесплатным Wi-Fi, указали в компании.

Бесплатный WiFi-доступ в интернет позволит гостям театра, а также артистам и сотрудникам «Новосибирского Академического театра» оставаться на связи: быть в курсе последних новостей; вести переписку по электронной почте, при необходимости решая рабочие вопросы; делиться впечатлениями от спектаклей в социальных сетях; слушать музыку и смотреть видео.

«Бесплатный доступ в интернет — новый удобный сервис, который выводит обслуживание гостей “Новосибирского Академического театра” на качественно новый уровень. Благодаря проекту с МТС спектр наших услуг стал шире, а театральное пространство — комфортнее», — заявил начальник отдела компьютерного обеспечения «Новосибирского Академического театра» Егор Клочков.

«Мы реализуем масштабный проект по улучшению качества связи внутри социально-значимых объектов Новосибирска, чтобы давать людям возможность быть на связи вне зависимости от того, где они находятся. Спрос на доступ в интернет с мобильных устройств сегодня стремительно растет — все больше жителей и гостей города пользуются услугами, позволяющими постоянно оставаться онлайн. И “Новосибирский Академический театр” — одно из знаковых мест столицы Сибири, где бесплатный доступ в интернет наиболее востребован. До конца 2016 года будет завершено подключение зоны бесплатного Wi-Fi на площади перед театром», — рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

По данным оператора, на сегодняшний день МТС в Новосибирске организовал работу indoor-систем более чем в 35 сооружениях и комплексах со сложной архитектурой. Среди них: аэропорт «Толмачево», ТЦ «Мега», ДЦ «Новая высота», ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТРЦ «Аура», Бизнес-центр, отель «Хилтон», «Марриотт отель Новосибирск» и другие.