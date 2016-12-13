Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко

Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline.

Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс абонента не станет равен $0. При этом средства со счета списываются в режиме реального времени. CAMEL-роуминг не требует активации, так как услуга автоматически включена на телефоне. Воспользоваться услугой могут абоненты — физические лица, использующие тарифные планы предоплатной системы расчетов при любом положительном остатке на счету.

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи Beeline в роуминге можно на сайте www.beeline.uz.