Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями

Gemalto объявила о начале поставок своих решений по управлению подписками LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) и совместимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми возможностями. С помощью сети China Mobile можно будет безопасно установить новый профиль подписки в любых автомобилях с сетевыми возможностями, которые оснащены встроенной SIM-картой. Это позволит конечным пользователям прямо в автомобиле в полной мере воспользоваться такими услугами, как информационно-развлекательные системы, навигационная поддержка, диагностика безопасности или транспортного средства, на протяжении всего срока службы автомобиля.

К 2021 г. рынок автомобилей с сетевыми возможностями, предположительно будет оцениваться в $130 млрд. Покупатели все чаще интересуются услугами с добавленной стоимостью в качестве важного критерия при выборе новой машины, и подключение к сети будет пользоваться спросом в ближайшие годы. По данным опроса, проведенного компанией McKinsey в 2015 г., 60% китайских автовладельцев перейдут на другую модель, если посчитают, что конкурент сможет предложить лучшее подключение к сети. В 2015 г. Китай продал 24,6 млн автомобилей и стал крупнейшим рынком автомобилей в мире. В такой конкурентной среде для того, чтобы выделиться среди остальных, производители автомобилей должны будут внедрять инновации во всех аспектах.

Интернет вещей является одним из наиболее важных факторов роста, поскольку компания China Mobile переходит от роли оператора мобильной связи к роли поставщика цифровых услуг.

«На сегодняшний день компания Gemalto внедрила более 20 решений On-Demand Connectivity и выполнила не менее 300 развертываний Over-The-Air (OTA) по всему миру. У нас также есть самый большой портфель M2M и IoT решений и услуг, включая eSIM-карты, которые совместимы с последними спецификациям GSMA, – сказала Сюзанн Тонг-Ли (Suzanne Tong-Li), президент подразделения Gemalto в материковом Китае и Корее. – Имея за спиной такой богатый опыт работы и знания, мы считаем, что сотрудничество с нами является оптимальным вариантом для того, чтобы с нашей помощью такие операторы, как China Mobile, могли совершить успешный бросок к интернету вещей».