«Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области

«Мегафон» объявил о запуске мощной базовой 2G/3G станции для обеспечения голосовой связью и скоростным мобильным интернетом жителей села Новый Егорлык. Как рассказали CNews в компании, голосовой связью и интернетом на скорости до 21 Мбит/с обеспечены свыше 3000 жителей села Новый Егорлык – административного центра одноимённого сельского поселения в Сальском районе Ростовской области. Пользоваться услугами «Мегафона» теперь смогут гости из близлежащего села Романовка, а также автолюбители, следующие через Новый Егорлык по трассе «Сальск - Элиста».

«Улучшение 2G/3G-покрытия остаётся приоритетом нашей работы в донском регионе. С начала года мы уже запустили 100 базовых станций в 50 населённых пунктах и планируем аналогично улучшить качество связи в 20 районах области уже в ближайшее время, — отметил Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения «Мегафон». — Мы признательны властям Новоегорлыковского муниципалитета за всестороннюю поддержку на всех этапах запуска нашего нового объекта связи благодаря чему он отстроен и введён в эксплуатацию в рекордно короткие сроки. Теперь жители села получили ещё более надёжную голосовую связь и скоростной мобильный интернет-доступ. Это не только комфортное общение, но и новый уровень качества жизни населения региона».

В октябре 2016 г. федеральное информационно-аналитическое агентство Telecom Daily признало «Мегафон» лидером Ростовской области по качеству голосовых услуг и мобильного интернета 3G/4G с максимально высокими скоростями передачи данных среди операторов BIG3 – до 80 Мбит/с.