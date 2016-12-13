МТС сообщил о росте подключений b2b-услуг в Красноярском крае, позволяющих повысить эффективность общения с клиентами и организовать работу сотрудников, одновременно оптимизируя затраты организации на связь. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. число подключений сервисов, позволяющих обрабатывать входящие вызовы и рассылать рекламные и информационные SMS-сообщения, среди красноярского малого и среднего бизнеса выросло более чем в 2,5 раза.

Наибольшей популярностью у красноярских организаций пользуется услуга «Автосекретарь», которая представляет собой единый многоканальный номер, не привязанный к конкретному адресу или телефонному аппарату. С января по октябрь 2016 года число пользователей «Автосекретаря» среди компаний Красноярского края выросло более чем в 1,4 раза. Подключение услуги позволяет не пропустить ни одного входящего звонка от клиентов и потенциальных покупателей, сразу переадресовывая их на телефоны сотрудников. Это снижает число «потерянных» звонков практически до нуля и повышает эффективность обслуживания обращений в компанию. Звонки на номер 8-800 бесплатны для клиентов со всей России, что позволяет географически расширить бизнес. Так, компания «КиК», крупный производитель и поставщик литых дисков по территории всей России и зарубеж, после подключения единого бесплатного номера отмечает рост числа заказов на сайте компании на 30%.

Еще одна популярная среди компаний края услуга - «МТС Коммуникатор», позволяет отправлять SMS-сообщения клиентам, давшим согласие на их получение. Рассылать сообщения нескольким абонентам в один клик можно с веб-сайта, почтового сервиса или непосредственно из информационной системы компании (например, 1С Предприятие). Ограничений на отправку нет – в базе рассылки могут быть абоненты любых операторов. Количество пользователей услуги «МТС Коммуникатора» среди организаций Красноярска выросло за первые десять месяцев 2016 г. более чем на треть. Услуга популярна среди владельцев торговых точек – например, сеть магазинов обуви «Танго» делает SMS-рассылку с помощью «МТС Коммуникатора» в дни поступления новых коллекций и информирует клиентов об акциях. Рост числа посетителей магазина в дни рассылок составляет порядка 40%.

Осенью 2016 г. МТС запустила новую услугу «Мобильная реклама», которая оказалась особенно востребована у магазинов, автосалонов и предприятий сферы услуг в преддверии Нового года. «Мобильная реклама» также позволяет делать SMS-рассылки по базе клиентов, давших согласие на получение информации. Дополнительные преимущества – четкая настройка на нужную аудиторию (от пола и возраста до нахождения клиента в определенном месте в определенное время), большая база абонентов и возможность получить моментальный обратный звонок от клиента. С момента запуска услуги рост числа компаний, уже успевших ей воспользоваться, составил более вдвое по сравнению с первым месяцем.