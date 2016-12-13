МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области

МТС объявил об увеличении покрытия сети LTE на территории Нижегородской области. Как рассказали CNews в компании, за текущий год, количество населенных пунктов, в которых появилась высокоскоростная сеть «четвертого» поколения МТС, увеличилось почти в два раза.

Сегодня сеть LTE МТС работает не только во всех крупных городах, но и многих небольших населенных пунктах региона, обеспечивая доступ к высоким скоростям передачи данных почти трем миллионам жителей Нижегородской области. В числе населенных пунктов, где за текущий год появилась сеть «четвертого» поколения от МТС, Сальниково, Опалиха, Староликеево, Заплатино, Правдинск, Ивонькино, Заречное, Утечино, Крутая, Полевой, Сошники, Новинки, Подновье, Новопокровское, Октябрьский, Боталово и многие другие.

Ранее МТС запустила сеть «четвертого поколения» в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстово, Балахне, Арзамасе, Выксе, Павлово, Сарове, Балахне, Выездном, Октябрьском, Ждановском, Афонино, Заволжье, Богородске, Ближнем Борисово, Федяково, Большом Козино, Городце, Дивеево, Сергаче, Лысково, Приозерном, Буревестнике, Малой Ельне, Каменках и на Бору.

В текущем году приоритетным направлением в развитии сети LTE МТС на территории Нижегородской области стало использование оборудования в частотном диапазоне 1800 Мгц, который позволяет обеспечить более высокий уровень качества приема сигнала от базовых станций в помещениях и больший радиус покрытия на открытых пространствах. При этом стандарт LTE-1800 поддерживают до 90 процентов моделей LTE-устройств ведущих производителей.

«Все больше жителей региона делает выбор в пользу проживания за городом, при этом никто не хочет отказываться от привычных услуг, таких как Интернет и ТВ. Понимая важность мобильного интернета в решении каждодневных вопросов, особенно для тех, кто не имеет доступа к «проводным» домашним сервисам, мы продолжили развивать свою сеть, уходя «глубже» в область. Сочетание высоких скоростей LTE и «Спутникового ТВ» МТС предоставляет нашим абонентам возможность пользоваться самыми современными услугами где бы они не находились», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.