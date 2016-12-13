Проект Zadarma представил бесплатную АТС для пользователей CRM

Современный бизнес нуждается в автоматизации процессов. Интеграция облачных сервисов — данность, от которой не отказывается ни одна эффективная компания. Часто понятие «интеграция» приравнивается к словосочетанию «дополнительный бюджет». И тогда на помощь приходят бесплатные решения. Такие как интеграция бесплатной АТС и CRM-системы.

Популярный сервис Ip-телефонии Zadarma создал решение для бизнеса, позволяющее не тратить дополнительные средства: интегрировал бесплатную АТС с крупнейшими CRM-системами - Битрикс24, AmoCRM и ПланФикс.

Функционал интеграции включает в себя все полезные возможности: звонки клиентам из CRM, всплывающие карточки клиента при входящем вызове, автоматическое создание нового контакта, предоставление статистики и записи разговоров в CRM.



Связка телефонии и CRM позволяет решить задачи любого по масштабу бизнеса — клиент сразу попадает к нужному менеджеру, который, в свою очередь, владеет полной информацией о предыдущих заказах клиента; компания не теряет звонки — все они отображаются в системе с карточкой клиента. Наконец, руководитель бизнеса может отмечать эффективность сотрудника, прослушивая записи разговоров, не выходя из CRM.



Cвязка телефонии и CRM позволяет решить задачи любого по масштабу бизнеса

Сервис IP-телефонии Zadarma знаком пользователям благодаря бесплатным возможностям. Например, компания дарит всем клиентам бесплатные облачную АТС и виджеты на сайт. Также Zadarma предоставляет самый большой пул нумерации в 70 странах мира и 80 городах России. Аргумент такой политики — пользователь должен платить только за связь. Компания отмечает, что выход официальных интеграций поможет пользователям не переплачивать за услуги посредников и получить бесплатную связку АТС-CRM.