«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» объявили о завершении масштабного телеком-проекта для сети многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта внедрен программно-аппаратный комплекс «СКИТ», выполняющий функции мониторинга ресурсов телеком-инфраструктуры всех 18 отделов МФЦ Ямала, расположенных в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Надыме, Губкинском, Лабытнанги, поселках Пангоды, Пурпе, Ханымей, Уренгой, Тазовский, селах Аксарка и Красноселькуп. В настоящее время осуществляется мониторинг работоспособности 108 единиц сетевого оборудования МФЦ округа, включая маршрутизаторы, коммутаторы, базовые станции.

«Мы только начали работать с новым продуктом, но преимущества использования программно-аппаратного комплекса уже отметили: «СКИТ» показал себя в работе при мониторинге систем в селе Красноселькуп. При сигнале системы о недоступности оборудования в выходной день нам удалось оперативно обратиться к представителям «Ростелекома» и своевременно устранить аварию до начала рабочего времени», – отметил Кирилл Албычев, директор государственного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Салехарде».

На постоянный контроль поставлено 99 единиц серверов МФЦ, обеспечен съем телеметрической информации с двух блоков бесперебойного питания. Кроме того, организован мониторинг центральной системы хранения данных МФЦ ЯНАО. Также внедрен модуль «СКИТ. Трафик» с целью сбора, хранения и анализа информации об объеме данных, прошедшей через сегменты и узлы вычислительной сети МФЦ округа.

«Особенностью проекта является запуск в эксплуатацию нового программного смарт-модуля, позволяющего осуществлять мониторинг доступности сервисов Системы межведомственного электронного взаимодействия, используемых многофункциональными центрами в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, – сказал директор по ИТ компании «Глобус-Телеком» Сергей Рыбаков. – На сегодня под постоянным контролем системы «СКИТ» находятся 44 веб-сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия».

«Проведенные нами работы позволяют гарантировать бесперебойное функционирование всей телеком-инфраструктуры многофункционального центра ЯНАО и своевременное информирование ответственных служб о возникающих инцидентах - сказал Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома». – Наша компания обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации подобных проектов на всей территории округа, а также современной телеком-инфраструктурой с защищенными и зарезервированными каналами связи».