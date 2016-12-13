Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы

Tottoli GSM объявила о расширении списка предлагаемых услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM теперь есть возможность осуществлять ротацию идентификатора IMSI, что повышает уровень безопасности общения в сотовой сети.

Услуга реализуется с помощью установленного на SIM-карту апплета, который также был разработан специалистами Tottoli GSM.

C помощью ОТА-команды смена профиля может производиться по нескольким сценариям. В случае инициации с стороны абонента, смена профиля происходит через SIM-MENU, абонент самостоятельно заказывает ротацию профиля. Еще один вариант с инициацией абонентом обеспечивает смену профиля по расписанию, настраиваемому в SIM-MENU, например, 1 раз в 3 дня, 2 раза в месяц и т.д.

В случае, если инициатором является администратор панели управления, смена профиля происходит после запроса абонента.

Использование Multi IMSI платформы от Tottoli GSM, включающей SIM-карты и административную панель для управления ими, позволяет обеспечить безопасность разговоров без задействования дополнительных устройств.