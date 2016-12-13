«Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ

Группа компаний «Транзас», производитель высокотехнологичного оборудования, программных приложений, интегрированных решений и сервисов на международном рынке морских информационных и навигационных технологий, приступил к практической реализации приоритетных проектов в рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Первые результаты работ по проектам будут представлены в R&D-центре компании, расположенном в Санкт-Петербурге, уже в декабре 2016 г., сообщили CNews в «Транзас».

Главный проект «Транзаса», выполняемый в рамках программы НТИ, это разработка и создание решений, технических средств и стандартов е-навигации. Проект реализуется совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) в районе пилотной зоны е-навигации в восточной части Финского залива. Расположенные в этой зоне порты получат немедленную возможность использования современных средств берегового, бортового и лоцманского сегментов инфраструктуры е-навигации сразу после их внедрения в Региональную систему безопасности мореплавания восточной части Финского залива, отметили в компании.

Е-навигация является одной из ключевых инициатив ИМО (международной морской организации, регламентирующей вопросы, связанные с международным торговым судоходством), направленной на повышение безопасности судоходства и защиту окружающей среды. «Транзас» участвует в проектах Евросоюза по выработке и апробированию средств и технических стандартов е-навигации с 2013 г. В сентябре 2015 г. компания продемонстрировала полностью интегрированный комплекс бортовых и береговых систем, реализующий на практике концепцию e-навигации. В феврале 2016 г. анонсировала концепцию Thesis, являющуюся прикладным воплощением е-навигации в конкретных программных продуктах «Транзаса». По информации компании, накопленный опыт научно-технических разработок компании в сфере морских информационных технологий, а также практический опыт внедрения разработанных продуктовых решений в ходе реализации концепции Thesis на международном рынке стал ключевым при выборе «Транзаса» в качестве исполнителя одного из приоритетных проектов НТИ.

Уже в декабре 2016 г. «Транзас» создаст уточненную архитектуру пилотной зоны е-навигации и продемонстрирует на стендовом оборудовании базовые функции е-навигации, к которым относится отправка и получение планируемых маршрутов движения и информации АИС, а также обмен информацией между СУДС и судном при помощи текстовых сообщений.

Еще одним проектом, ответственность за реализацию которого возложена на «Транзас», стал проект компьютерного моделирования безэкипажного судовождения, создание инфраструктуры и средств безэкипажного судовождения. Целью данного проекта является комплексная отработка решений для безэкипажных судов, а также подготовка изменений национальной и международной нормативно-правовой базы. В ходе проекта предполагается создать виртуальную среду, в которой судоводители и эксперты смогут безопасно и экономически эффективно отрабатывать технологии безэкипажного судовождения, включая взаимодействие с обычными судами и навигационной инфраструктурой. Проект выполняется совместно с МАИ и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова.

Как отмечается, все технологические разработки по проектам НТИ будет вести обладающая глубокими экспертными знаниями команда профессиональных разработчиков, инженеров и программистов компании «Транзас Технологии» под руководством вице-президента группы компаний «Транзас» по продуктовой стратегии Владимира Пономарева, в сотрудничестве с экспертами-профессионалами в различных технологических областях. Проекты осуществляются на основе открытого в октябре 2016 г. совместного финансирования со стороны «Транзаса» и Фонда НТИ Российской венчурной компании.

Ожидается, что участие компании в реализации проектов НТИ будет способствовать решению основной задачи НТИ по формированию мировых чемпионов из числа российских высокотехнологичных компаний и еще больше усилит позиции «Транзаса» на мировом рынке высокотехнологических решений для морского транспорта. «Успешное исполнение проектов НТИ поможет опережающим образом внедрить в России стандарты и средства е-навигации, что имеет важное значение для позиционирования страны в новой модели функционирования глобального рынка морского транспорта и повлечет за собой развитие целого ряда смежных отраслей — судостроения, приборостроения и других», — считают в компании.