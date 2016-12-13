«Цифровые радиотехнические системы» создали многопозиционную систему наблюдения за воздушным движением

Российские инженеры создали радиолокационное оборудование нового поколения для наблюдения за воздушным движением, способное вдвое сократить расходы на внедрение и эксплуатацию, сообщили CNews в НПП «Цифровые радиотехнические системы» (ЦРТС). Сертификат типа на интегрированную систему 12 декабря 2016 г. выдала Росавиация.

Интегрированная многопозиционная система наблюдения «Альманах», разработанная ЦРТС, обеспечивает наблюдение в трассовой, аэродромной зонах, зоне подхода и на поверхности аэродрома в режимах А/С/S и АЗН-В 1090 ES, а также включает в себя функцию контроля выдерживания высоты (HMU). Испытания оборудования проходили в аэропорту Пулково, который имеет сложную конфигурацию.

После сертификации «Альманах» поступит в серийное производство и будет внедряться в России и за рубежом, обеспечивая высокую точность получаемых данных и широкое покрытие воздушного пространства.

Особенность системы нового поколения заключается в том, что МПСН «Альманах» может использоваться в качестве системы контроля выдерживания высоты (HMU), обязательства по которой Россия несет перед мировым авиационным сообществом в рамках регионального мониторингового агентства «Евразия». Переход к МПСН позволит заменить выборочные измерения на постоянные в режиме 24х7 и обеспечить высокий уровень безопасности полетов в условиях сокращенных минимумов эшелонирования, отметили в ЦРТС.

По информации компании, «Альманах» выполняет одновременно функции аэродромного и широкозонного средства наблюдения. Система поддерживает все режимы наблюдения, в частности, режим АЗН-В 1090 ES, который рекомендован ИКАО в качестве единого стандарта для всего мирового воздушного пространства.

«У МПСН есть ряд преимуществ перед радиолокаторами. Радиолокатор передает информацию со частотой 6-12 секунд, МПСН работает в режиме реального времени, обновления поступают каждую секунду, — пояснили в ЦРТС. — Это также увеличивает уровень безопасности полетов, а развертывание МПСН “Альманах” проще и экономически более выгодно. По результатам исследований, инициированных Евроконтролем, подобные системы способны сократить затраты провайдера аэронавигационных услуг (в России — ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”) на закупку и эксплуатацию систем наблюдения на 50% и непосредственно влияют на сокращение затрат авиаперевозчиков».

В комплекте МПСН есть и еще одна актуальная разработка — мобильный радиомаяк «Гном». Этим компактным устройством оборудуются все виды транспортных средств, находящихся на аэродроме. Информация о передвижении объектов стекается на пульт диспетчера. Оснащение «Гномом» в полной мере дает представление о ситуации на летном поле в режиме реального времени, отметили в ЦРТС.