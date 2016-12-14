Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона»

«Мегафон» стал официальным поставщиком услуг фиксированной связи для Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Оператор предоставил полный комплекс услуг голосовой связи по фиксированной технологии, включая местную, междугороднюю и международную связь. В распоряжение сотрудников и руководителей органа исполнительной власти переданы 50 телефонных номеров для SIP-телефонии, гарантирующей современный способ коммуникации с расширенным функционалом и высоким качеством передачи голоса.

«В рамках этого контракта нам удалось успешно реализовать технически сложный и нестандартный проект коммутации АТС клиента, — заявил Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала компании «Мегафон». — Мы давно зарекомендовали себя как телеком-партнер госструктур. В 2016 году уже больше 26 тысяч сотрудников государственных ведомств на юге России, Северном Кавказе и в Центральном Черноземье стали клиентами “Мегафона”. Контракт с Министерством природных ресурсов Краснодарского края — очередное подтверждение лидерства нашей компании на региональном рынке связи».

Как отмечается, «Мегафон» обладает всеми ресурсами для оказания полного комплекса телекоммуникационных услуг для госструктур, включая мобильную и фиксированную связь, доступ в интернет, аренду каналов связи, организацию VPN-сетей, создание конвергентных предложений и конфиденциальную связь.