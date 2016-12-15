«Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений

Системный интегратор «Крок» расширил центр компетенций по технологиям виртуализации СПОРТ (Созвездие Программно-Определяемых Решений и Технологий) с целью помочь заказчикам «прокачать» свою ИКТ-инфраструктуру. Теперь, кроме лабораторий виртуализации вычислительной и программной инфраструктуры, в него входит и лаборатория SDN-решений (Software-Defined Networking).

В рамках новой телеком-лаборатории в составе СПОРТа компании не только получат широкие возможности тестирования и подбора оптимальных ИТ-решений для виртуализации телеком-инфраструктуры, но и с помощью экспертов «Крок» научатся их грамотно проектировать и развертывать. При этом переход на виртуальную платформу позволит сократить себестоимость предоставления ИТ-сервисов бизнес-подразделениям заказчиков, подчеркнули в компании.

По сравнению с классической архитектурой, программно-определяемое решение осуществляет централизованный контроль работы сетевой инфраструктуры. Единый SDN-контролер управляет оборудованием сети, при этом все «мозги» сосредотачиваются в одном центре. Такой подход позволит заказчику использовать более доступное по стоимости оборудование в узлах сети, что обеспечивает независимость заказчика от вендора и снижает затраты на техподдержку. Кроме того, компании смогут оперативно и гибко управлять сетью за счет функции автоматизации ее настроек.

«Крок» использует SDN-технологии и в своём «облаке». Программно-определяемая сеть помогает пользователям упростить управление передачей данных и политиками безопасности в рамках своей виртуальной инфраструктуры, построенной на базе облачной платформы «Крок».

«Задача СПОРТа “Крок” и созданной в его рамках лаборатории заключается в том, чтобы помочь заказчикам разработать долгосрочный сценарий перехода к виртуализации всей ИКТ-инфраструктуры. А начать можно с сети», — пояснил Андрей Фролов, руководитель направления сетей передачи данных компании «Крок».

Компания развивает всестороннюю технологическую экспертизу в направлении программно-определяемых решений с 2005 г., с момента создания центра решений СПОРТ. За это время «Крок» реализовал более 100 проектов различной сложности по виртуализации элементов ИКТ-инфраструктуры: серверов, рабочих мест пользователей (VDI), систем хранения данных (SDS), сетей передачи данных. Это позволило заказчикам снизить затраты на ИКТ-инфраструктуру, достичь прозрачности управления и учитывать затраты на ИТ собственных бизнес-подразделений в соответствии с потребляемыми ими мощностями, рассказали в компании.

В рамках R&D работы лаборатории SDN центра решений СПОРТ исследуются программные решения Open vSwitch, ONOS, Open Daylight, OpenSwitch от Linux Fundation, а также Nuage Networks от Nokia, OpenContrail от Juniper, NSX от VMware, Huawei, Mellanox, Cumulus Networks, Extreme Networks, Arista, HPE, Ciena, Brocade и др. Созданы демо-стенды частных «облаков» на базе OpenStack, в рамках которых SDN реализована на базе Open vSwitch и Neutron. Специалисты «Крок» также ведут активную работу с российскими разработчиками SDN-решений.