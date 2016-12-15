МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области

МТС сообщил о расширении собственной розничной сети в Северной столице. Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. в регионе открылось 70 салонов под брендом МТС, более 35% из них в Ленинградской области.

Впервые офисы продаж и обслуживания МТС появились сразу в 10 населенных пунктах области: Кузьмоловском, Лебяжьем, Новой Ладоге, Приморске, Приозерске, Романовке, Рощино, Свердлова, Сиверском и Тельмана. В новых салонах можно подключиться как к мобильной сети, так и к спутниковому телевидению МТС, заменить SIM-карту, переоформить договор, оплатить услуги, получить помощь в настройке мобильных устройств, подключить роуминговые опции, настроить мобильный интернет для поездок по России и миру, а также воспользоваться финансовыми сервисами, денежными переводами, оплатить кредиты, штрафы, услуги ЖКХ и связи, оформить кредитные и дебетовые карты «МТС Деньги».

«Сегодня салон МТС – это место, куда идут не просто за гаджетом или консультацией, а многофункциональный центр, способный помочь в решении многих задач – от оплаты телефона до планирования путешествия, что привлекает в наши салоны все большее число покупателей. Стремясь стать ближе к нашим клиентам, мы увеличили число салонов под брендом МТС. Например, в этом году в Санкт-Петербурге мы сделали акцент на открытии новых офисов в быстро растущих спальных районах города, а в Ленинградской области – в близлежащих пригородах, которые сейчас активно застраиваются – спрос появляется сегодня там, где пару лет назад даже не было жилых домов. Мы уверены, что такой подход позволит нам обеспечить самое высокое качество обслуживания наших абонентов», — сказал директор по маркетингу филиала МТС в Санкт-Петербурге Василий Голуб.

В салонах МТС представлен спектр гаджетов и аксессуаров от ведущих мировых производителей. Кроме этого, посетителей ждут специальные акции и предложения. Посетители салонов МТС могут пробрести смартфоны, планшеты, портативную технику и аксессуары со скидками до 50%.

Количество салонов МТС по итогам первого полугодия 2016 г. выросло до 5,7 тысяч, или на 30% за год. С начала 2016 г. с МТС начали сотрудничать такие бренды как Beats, Celly, Meizu, BQ, Highscreen, Prestigio,LeEco, увеличили объем поставок Huawei, Samsung, Asus, HTC, Alcatel, Philips, JBL, Sennheiser, Plantronics, Jabra и другие.