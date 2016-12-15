Tele2 автоматизировал работу агентов в непрофильной рознице

Tele2 объявил о внедрении системы автоматизации и контроля продаж в альтернативной рознице. Как рассказали CNews в компании, программное решение «ST Чикаго», разработанное «Системными Технологиями», позволило оптимизировать работу торговых представителей, повысить качество обслуживания клиентов и сократить затраты на управление агентской сетью.

При развитии сети дистрибуции компания задействует торговых представителей, которые отвечают за пополнение SIM-карт в точках альтернативной розницы. Запуск операций в регионах и открытие новых каналов продаж подтолкнули компанию к поиску инновационных решений для оптимизации деятельности агентов. Менее чем за год специалистам удалось внедрить систему автоматизации продаж — от разработки идеи и пилотного тестирования до распространения на все регионы Tele2.

На планшеты всех агентов Tele2 установлено специальное приложение, позволяющее в режиме реального времени отслеживать наличие товара у дилера. По прибытии на точку торговые представители могут оперативно вносить данные в систему с помощью сканирования штрих-кода или фотографирования SIM-карт — ранее номера переписывали вручную. Благодаря интеграции решения с биллингом сотрудники Tele2 точно знают, какое число SIM-карт было активировано пользователями.

С помощью системы компания может планировать процесс продаж и оценивать работу розничных точек. Один из разделов приложения позволяет агенту проводить ревизию, создавать фотоотчет или заполнять опросный лист о качестве работы модуля. «ST Чикаго» консолидирует все данные, поступающие от биллинга и торговых агентов, и обеспечивает руководству доступ к любой информации об операциях в розничных точках.

Одним из преимуществ новой системы является возможность агента выбирать наиболее удобный маршрут передвижения и таким образом экономить время.

Сотрудникам Tele2 доступна функция «ST Локатор», которая отслеживает перемещение торговых представителей и создает информационные отчеты. Это помогает оценивать эффективность агентов и на основе полученных данных выстраивать систему их мотивации.