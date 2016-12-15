Tele2 подвел итоги работы на столичном рынке мобильной коммерции

Tele2 объявил о подведении итогов работы на рынке сервиса оплаты товаров и услуг с мобильного счета телефона за три квартала 2016 г. в Московском регионе. Как рассказали CNews в компании, оборот средств по данному направлению увеличился в 2,5 раза с начала года. При этом компания существенно расширила список партнеров, услуги которых можно оплачивать с мобильного телефона.

За 9 месяцев 2016 г. число пользователей услуги «Платежи и переводы» в столичном регионе увеличилось почти в пять раз. Это сервис, позволяющий оплачивать услуги и переводить денежные средства при помощи мобильного телефона. Значительная часть транзакций приходится на оплату услуг (25%). Это направление за год показало двукратный рост, вытеснив на второе место еще один популярный вид операций – денежные переводы на баланс другого абонента (17%). Третья по количеству транзакций услуга – денежные переводы на банковскую карту. Также среди московских абонентов Tele2 популярно пополнение транспортных карт «Тройка» и оплата столичных парковок.

В 2016 г. Tele2 уделил большое внимание развитию сервиса «Платежи и переводы»: компания увеличила число партнеров и запустила новые направления. Благодаря этому абонентам оператора стали доступны более 25 тыс. товаров для оплаты со счета мобильного телефона. Добавилась возможность покупки приложений, игр и прочего контента в Google Play. Также начала работу совместная с платежным сервисом Qiwi версия электронного кошелька Visa QIWI Wallet, который позволяет абонентам Tele2 оплачивать товары и услуги нескольких тысяч компаний на особых условиях.

Воспользоваться сервисами мобильной коммерции абоненты могут на сайте market.tele2.ru или через мобильный портал *145#. С учетом роста популярности оплаты различных услуг со счета телефона, Tele2 модернизировала интерфейс и расширила возможности USSD-портала *145#: он стал более удобным, увеличилось число направлений денежных переводов, а максимальная сумма, доступная для перевода, увеличена до 14 тыс. руб.

Для повышения осведомленности абонентов об услугах мобильной коммерции в Tele2 действует программа «Платежи без хлопот», объединяющая все электронные платежные инструменты на одном сайте. Оператор предлагает такие сервисы для мгновенных платежей и переводов при помощи мобильного телефона как Tele2-кошелек» – мгновенная оплата товаров и услуг, «Денежные переводы» – перевод денежных средств со счета мобильного телефона по России и СНГ, перевод на банковскую карту, «Автоплатеж» – это услуга автоматического пополнения лицевого счета мобильного устройства с карты любого банка, «Пополнение счета с банковской карты» – моментальное пополнение счета с помощью банковских карт VISA / MasterCard без комиссии и регистрации, Google Play – оплата игр, книг, музыки и приложений с мобильного счета Tele2, Visa QIWI Wallet – электронный кошелек, который позволяет абонентам Tele2 оплачивать товары и услуги нескольких тысяч компаний на особых условиях.

Игорь Жижикин, генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Мы активно развиваем сервисы мобильной коммерции, объем которой растет с каждым годом. С помощью мобильного телефона наши абоненты могут совершать покупки онлайн, оплачивать услуги ЖКХ, интернет, погашать кредиты, осуществлять денежные переводы и делать многое другое. Сервисы мобильной коммерции дают возможность пользоваться услугами в более комфортных условиях, без каких-либо сложностей и очередей, вне зависимости от того, где находится клиент – дома, в офисе или в автомобиле, стоя в пробке. Объединив все сервисы на платформе «Платежи без хлопот», мы предлагаем абонентам надежный и удобный инструмент, который помогает им упростить процесс оплаты и сэкономить время».