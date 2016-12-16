Tele2 консультирует дальневосточных абонентов на китайском языке

Tele2 объявил о начале предоставления консультаций китайскоговорящих абонентов в регионах Дальнего Востока на китайском языке. Как рассказали CNews в компании, для получения консультации на китайском языке абоненту Tele2 необходимо позвонить на специальный короткий номер 888, где он сможет прослушать описание тарифных планов компании и параметры услуги «Простая география» для льготных звонков в Китай.

Абонент может получить консультацию у оператора на китайском языке, нажав 0. Для удобства приморских абонентов операторы со знанием китайского языка работают на линии с 3:00 до 15:00 по московскому времени. Интеллектуальный автоответчик IVR проинформирует абонентов в круглосуточном режиме о тарифных планах и услуге «Простая география», для льготной стоимости исходящих вызовов в Китай

В ноябре текущего года оператор улучшил параметры услуги в Приморском крае. Для всех действующих и новых пользователей услуги «Простая география» стоимость исходящих вызовов в Китай составляет 75 копеек за минуту разговора. Подключить услугу можно с помощью команды *155*51# вызов, либо в личном кабинете «Мой Tele2».

Николай Белогубец, коммерческий директор Tele2 на Дальнем Востоке, отметил: «Многие дальневосточные регионы граничат с КНР. Консультации на китайском языке – еще один шаг навстречу абонентам. По нашим прогнозам, этот уникальный сервис будет востребован у клиентов Tele2 на Дальнем Востоке».

Ранее Tele2 начала консультировать китайскоговорящих абонентов в Иркутской области, Бурятии и Ленинградской области. Сейчас сервис стал доступен абонентам оператора в ЕАО, Приморском крае, Магаданской области, Камчатском крае и Сахалинской области.