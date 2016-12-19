«Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Телеком-Биржа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта внедрения решения SAP Business One Cloud. Новая платформа позволила автоматизировать все ключевые сервисные бизнес-процессы компании. В результате временные затраты на поиск и систематизацию необходимой документации сократились до 40%, сообщили CNews в SAP.

«Телеком-Биржа» предоставляет ресурсы своей сети в аренду и на продажу операторам, владельцам дата-центров и их клиентам, а также крупным компаниям напрямую, при построении их собственных корпоративных сетей. Быстрый рост компании привел к тому, что необходимая для ведения проектов и составления отчетности информация накапливалась в многочисленных таблицах, файлах и не поддавалась структурированию.

Основной целью проекта стало создание единого информационного пространства для автоматизации процесса обработки входящих и исходящих запросов. Кроме того, необходимо было оптимизировать получение, выполнение заказов и сократить сроки их реализации для взаимодействия отделов между собой и конечным клиентом. Партнером по внедрению выступила компания «Газинтех» — поставщик и разработчик отраслевых решений для компаний малого и среднего бизнеса на платформе SAP Business One в России и странах СНГ.

По итогам первого этапа проекта «Телеком-Бирже» удалось сократить время работы с документацией, сохраняя необходимую информацию в надлежащем виде. Кроме того, автоматизирован процесс постановки задачи со стороны руководителей подразделений, управляющего компании и их выполнения, достигнута прозрачная система контроля и анализа проделанной сотрудниками работы.

«Внедрение решений SAP позволило нашей компании выстроить четкую цепочку взаимодействия отделов в едином информационном поле, что позволяет своевременно получать, анализировать необходимую информацию. В итоге мы смогли сократить скорость реакции на запрос, а значит, ускорить процесс взаимодействия с клиентами и партнерами», — рассказал Александр Вахтин, управляющий компании «Телеком-Биржа».

«Для среднего и малого бизнеса решение SAP Business One может стать основой бизнес-трансформации, которая позволит создать компаниям бизнес-процессы, соответствующие новым реалиям рынка. Мы рады, что “Телеком-Биржа” выбрала наше решение и уже смогла получить результаты, позволяющие вывести компанию на новый уровень развития», — отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.