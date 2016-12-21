МТС развернул сеть 4G в городе Кудымкар Пермского края

МТС сообщил о подключении к сети 4G города Кудымкар в Пермском крае. Как рассказали CNews в компании, МТС стала первым оператором связи, который провел связь «четвертого поколения» в центр Коми-Пермяцкого округа.

Сетью 4G покрыта территория, на которой проживают более 70% горожан. Высокоскоростным интернетом от МТС могут воспользоваться жители микрорайонов Заболотная, Восточный, Центральный, Филичи, 12-й микрорайон, Зюльганова, Интернатовская и других. Сеть LTE развернулась в диапазоне 1800 МГц, отличающемся высоким проникновением в закрытые помещения. Жители Кудымкара могут пользоваться 4G от МТС на скорости до 75 Мбит/с не только на улице, но и в зданиях.

Особое внимание при обеспечении мобильным скоростным интернетом МТС уделила социально значимым объектам — территории Удмуртского государственного университета, школы №1 и гимназии №3, площади перед театром имени Максима Горького, окружного музея, парка культуры им. Кривощекова и краеведческого музея им. Субботина-Пермяка.

«Запуск 4G — это наш подарок жителям Коми-Пермяцкого округа к наступающему новому году. Кудымкарцы могут устроить тест-драйв сети «четвертого поколения» во время новогодних каникул: отправлять фото- и видеопоздравления из снежного городка на центральной площади, с городских улиц и даже из-за праздничного стола у себя дома. Мы обеспечиваем горожан не только высокоскоростным интернетом, но и удобными условиями для его использования. По доступным ценам в наших салонах связи можно подключиться к тарифу «Smart Безлимитище» и приобрести гаджеты с поддержкой 4G», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В 2017 г. МТС планирует продолжить развитие сети LTE в Коми-Пермяцком округе.