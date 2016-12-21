Объекты связи «Ростелекома» в Югре подготовлены к аномальным морозам

«Ростелеком» объявил о проведении дополнительной проверки готовности объектов и линий связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к работе при экстремально низких температурах. Как рассказали CNews в компании, в подразделениях проведена проверка состояния линейно-кабельных сетей, работоспособность передвижных электростанций, установлены дополнительные источники обогрева оборудования. Организован дополнительный контроль предоставления услуг связи в населенных пунктах, находящихся в отдаленных районах округа.

На период аномальных морозов во всех структурных подразделениях компании на территории округа сформированы и укомплектованы необходимыми материалами более 20 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 100 человек.

Все команды готовы к работе в условиях экстремально низкой температуры, укомплектованы средствами индивидуальной термозащиты, материально-техническими средствами и средствами связи. В полную готовность приведен транспорт, тепловые пушки для дополнительного обогрева, дизель-генераторы.

«У нас организовано тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, с местными администрациями для оперативного информирования населения, – сказал директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. – При необходимости специалистами компании будут использованы обходные направления связи, задействована резервная аварийная радиосвязь».

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 22 декабря по ХМАО-Югре ожидается местами снег, туман, изморозь. Ветер северных направлений умеренный. Температура ночью -45,-50 ºС, при натекании облачности -37,42 ºС, днем -40,-45 ºС, местами -31,-36 ºС. 23 декабря ожидается ночью -40,-45 ºС, при прояснениях до -52 ºС, по южным и западным районам -32,-37 ºС, днем -22,-27 ºС, по крайним западным районам -13,-18 ºС, по восточным районам -30,-35 ºС.