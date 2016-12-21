«Ростелеком» подготовил объекты связи на Среднем Урале к аномальным морозам

Интернет-провайдер «Ростелеком» провел на территории Свердловской области дополнительную проверку объектов и линий связи к их работе в экстремально низких температурах. В подразделениях компании проведена проверка состояния линейно-кабельных сетей, работоспособность передвижных электростанций, установлены дополнительные источники обогрева оборудования. Кроме того, организован дополнительный контроль предоставления услуг связи в населенных пунктах, находящихся в отдаленных районах области, сообщили CNews в «Ростелекоме».

На период аномальных морозов во всех структурных подразделениях компании на территории области сформированы и укомплектованы необходимыми материалами 48 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 150 человек. Все команды готовы к работе в условиях экстремально низкой температуры, укомплектованы средствами индивидуальной термозащиты, материально-техническими средствами и средствами связи. В полную готовность приведен также транспорт, тепловые пушки для дополнительного обогрева, дизель-генераторы, рассказали в провайдере.

«У “Ростелекома” организовано тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России в Свердловской области, с местными администрациями для оперативного информирования населения, — заявил Вадим Макаров, директор Екатеринбургского филиала «Ростелеком». — При необходимости специалистами компании будут использованы обходные направления связи, задействована резервная аварийная радиосвязь».

Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии, среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале ниже климатической нормы на 7 градусов и более. С метеорологическим предупреждением выступило и ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным синоптиков, аномально низкая температура на Среднем Урале сохранится еще несколько дней.