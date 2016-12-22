«МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России

«МаксимаТелеком» объявила о планах создания единой бесшовной зоны Wi-Fi в международных аэропортах России. Как рассказали CNews в компании, уже сегодня новый сервис стал доступен пассажирам в Новосибирске, Казани, Геленджике и Омске. Переключение аэропортовых сетей Wi-Fi на единый SSID запланировано на 2017 год. Суммарный пассажиропоток аэропортов превышает 7 млн человек в год.

Месяц назад «МаксимаТелеком» представила новый продукт – «коробочное решение», в разных опциях включающее в себя: высокоскоростную сеть Wi-Fi, систему идентификации пользователей, отмеченную Министерством связи РФ как полностью отвечающую требованиям действующего законодательства, систему для маркетинговой аналитики и платформу монетизации. Запуск решения в региональных аэропортах – результат подписания долгосрочного стратегического соглашения между «МаксимаТелеком» и «Беспроводными технологиями».

Для реализации бесшовной зоны Wi-Fi для пассажиров существующие сети в региональных аэропортах были подключены к системе идентификации пользователей, разработанной компанией «МаксимаТелеком». Ее можно пройти с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизации через «Портал государственных услуг». При этом для более чем 12 млн пользователей, ранее идентифицировавшихся в других сетях «МаксимаТелеком», повторного прохождения не требуется.

«Наши совместные проекты с «МаксимаТелеком», я уверен, позволят путешествовать по России с комфортом. В 2017 году мы планируем подключение к Wi-Fi сети 12 аэропортов России, а к 2018 году, охват беспроводным высокоскоростным интернетом должен составить 90% аэропортов РФ. На сегодняшний день компания «Беспроводные Технологии» остается крупнейшим оператором Wi-Fi в аэропортах России», – сказал Федотов А.Н. генеральный директор «Беспроводных Технологий»

«МаксимаТелеком» является оператором единого Wi-Fi-пространства MT_FREE, которое уже называют крупнейшим в Европе.Обслуживая более 4 млн подключений в день, единое Wi-Fi-пространство включает в себя сети в Московском метрополитене, наземном городском пассажирском транспорте столицы, поездах и терминалах «Аэроэкспресс» и Московском центральном кольце. Также, в бесшовную зону войдет сеть в пригородных электричках.

«Мы видим востребованность бесшовной зоны в Москве, поэтому стремимся расширять Wi-Fi-пространство за пределы столицы. В следующем году мы запустим Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга, а наше коробочное решение, первый запуск которого состоялся в проектах Novikov Group – эффективный и надежный инструмент для быстрой географической экспансии в регионы. Сегодня мы запустили свое решение в четырех аэропортах, а скоро их список полнится еще двумя – в Иркутске и Хабаровске», – отметил Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком».

Запуск единого Wi-Fi-пространства в региональных аэропортах – шаг, направленный на подготовку транспортной инфраструктуры России к Чемпионату мира по футболу 2018. Лучшие сборные мира сыграют на 12 стадионах в 11 городах. Бесшовная зона Wi-Fi сделает использование сети комфортнее и быстрее для миллионов болельщиков, которые приедут поддержать свои команды.

Соглашение, подписанное компаниями, также подразумевает монетизацию бесплатного для пользователей Wi-Fi по рекламной модели. Эксклюзивными продажами рекламы в сети займется собственный сейлз-хаус компании «МаксимаТелеком». Рекламодателям будут доступны брендирование страницы авторизации, полноэкранный баннер и другие эффективные форматы с использованием расширенных возможностей таргетирования.