МТС подготовил к запуску в эксплуатацию сети на стадионе «Крестовском»

МТС объявил о завершении первого этапа масштабного строительства телекоммуникационный инфраструктуры на одном из крупнейших стадионов страны. Как рассказали CNews в компании, запуск сети МТС на «Крестовском» позволит обеспечить жителей и гостей Северной столицы голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом во время крупных спортивных соревнований.

На текущий момент МТС построил 23 базовых станций, работающих в трёх частотах диапазонах: DCS-1800, UMTS-2100, LTE-2600. Оборудование интегрировано в сеть МТС, протестировано и готово к подаче сигнала в общую активную антенную систему (ADAS).

«Благодаря использованию качественного оборудования и новейших телеком-решений, мы успешно завершили первый этап проекта по обеспечению до 80 тысяч посетителей будущего спортивного объекта качественными голосовой связью и высокоскоростным доступом в интернет. Как только строительство общей антенной системы будет окончено, мы готовы оперативно интегрировать в неё инфраструктуру МТС и запустить нашу сеть в эксплуатацию. Помимо того, что связь МТС появится непосредственно на трибунах, до завершения строительных работ мы сумеем также предоставлять качественные услуги строителям, поскольку наша сеть полностью покрывает еще и внутренние помещения стадиона," - сказал технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.

Сеть сотовой связи стадиона «Крестовский» (прежнее название «Зенит-Арена») проектировалась исходя из потребностей операторов Санкт-Петербурга. Каждый оператор самостоятельно планирует ёмкость своей сети и устанавливает узлы связи на объекте, возводит необходимое количество базовых станций и пр. Для сокращения сроков и стоимости производимых на объекте работ по строительству единой системы связи операторы Санкт-Петербурга подписали межоператорское соглашение, в рамках которого пуско-наладочные работы и создание аппаратного комплекса сетей обеспечивает единый подрядчик. При этом финансирование подрядчика идет за счет всех операторов, инфраструктурой они владеют поровну.