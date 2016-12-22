Проект Zadarma дарит бесплатные номера 8-800 и другие подарки

Сервис IP-телефонии Zadarma в честь своего десятилетнего юбилея устроил беспрецедентную акцию — бесплатное подключение номера 8-800 в 10 странах мира, включая Россию. Это не единственная акция проекта — также Zadarma дарит бонусом 10% от суммы пополнения баланса личного кабинета и номера в 10 крупных городах мира за полцены.

Сервис Zadarma предлагает бесплатное подключение номера 8-800 в 10 странах мира

Сервис IP-телефонии Zadarma появился в 2006 году. С тех пор сеть компании выросла до 4 разнесенных дата-центров, сотен серверов с полным резервированием и сотен тысяч клиентов — на сегодня у проекта 700 тысяч пользователей из 150 стран мира. Сервис известен благодаря многим бесплатным возможностям, в частности, компания предлагает клиентам бесплатную облачную АТС, а также бесплатные виджеты на сайт. Кроме этого Zadarma предоставляет самый большой пул нумерации в 70 странах мира и 90 городах России.

