Mail.Ru Group и «Мегафон» договорились о коммерческом партнерстве

Компания Mail.Ru Group сообщила о согласовании с компанией «Мегафон» условий сотрудничества в сфере совместной разработки новых продуктов и сервисов, адресованных абонентам мобильной связи и интернет-пользователям. О ведении переговоров с Mail.Ru о возможном сотрудничестве на рынках присутствия компаний «Мегафон» заявлял в ноябре.

Как рассказали CNews в Mail.Ru Group, сотрудничество сторон сосредоточится на двух областях: предложение услуг мобильной связи для пользователей соцсети «ВКонтакте»; анализ данных.

Что касается услуг мобильной связи для пользователей «ВКонтакте», то «Мегафон» получит возможность использовать бренд «ВКонтакте» для создания нового мобильного предложения. Новый сервис, VK Mobile, будет работать на базе сети и инфраструктуры «МегаФона»/Scartel. По расчету представителей Mail.Ru, это приведет к расширению мобильной экосистемы «ВКонтакте и росту узнаваемости бренда.

В то же время, компании намерены сотрудничать в области предиктивной аналитики данных, чтобы улучшить сегментацию пользователей. Ожидается, что соглашение окажется полезным для обеих сторон: в частности, позволит Mail.Ru Group оптимизировать технологии таргетирования рекламы, а «Мегафону» — продажи телекоммуникационных услуг.

Соглашения были одобрены всеми незаинтересованными директорами Mail.Ru Group. Начало их реализации намечено на первое полугодие 2017 г. Сотрудничество в обеих сферах будет осуществляться на коммерческих рыночных условиях. Разделение доходов будет производиться в соответствии с согласованной коммерческой формулой.

Комментируя соглашение, Борис Добродеев, CEO (Россия) Mail.Ru Group, заявил: «Мы рады объявить о заключении соглашения о коммерческом партнерстве с “Мегафоном”. Наше взаимодействие может принести выгоду и пользователям, и нашим компаниям».