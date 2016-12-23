«Ростелеком» в Моздоке начал подключение первых абонентов по технологии PON

«Ростелеком» подключил первых абонентов к интернету в самом крупном районном центре Северной Осетии — Моздоке. Здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (Passive Optical Network), которую оператор использует для предоставления широкополосного доступа, «Интерактивного ТВ», голосовой связи и других сервисов в районах малоэтажной и частной застройки.

Владимир Бутов, начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Северо-Осетинского филиала «Ростелекома», отметил: «В самом Моздоке уже подключено 18 домовладений в районах малоэтажной застройки — это улицы Аладатова, Надтеречная, Форштадтская. До конца года планируем подключить еще 42. А всего возможности технологии PON смогут оценить жители более 420 частных домовладений в Моздоке. В ходе реализации проекта наши специалисты проложили более 10 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и смонтировали 416 портов PON».

Пропускная способность оптической сети позволяет абоненту подключить сразу комплекс телекоммуникационных услуг. Для жителей районов с малоэтажной застройкой разработаны пакеты высокоскоростного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, SIP-телефонии и цифрового интерактивного телевидения. Услуга «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть более 220 цифровых и HD-каналов, в том числе местные программы ГТРК «Алания». Также абоненты могут пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», «Караоке». О популярности услуги говорит динамика подключений: на конец нынешнего года абонентская база пользователей интерактивного ТВ в Моздоке составляет около полутора тысяч — это на 60% больше аналогичного показателя прошлого года, указали в «Ростелекоме».

Оптическая сеть обеспечивает и другие потребности жителей райцентра. Например, абоненты могут организовать беспроводную домашнюю Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории.

Сейчас жителям Моздокского района республики доступны акционные предложения «Максимум выгоды», в рамках которых предлагаются пакеты услуг «Семейный»: доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с плюс пакет ТВ «Твой Оптимальный» из 150 каналов по цене 800 руб./мес. или «Домашний телефон» плюс доступ к Сети на скорости до 100 Мбит/с плюс пакет ТВ «Твой оптимальный» из 150 каналов по цене 850 руб./мес.