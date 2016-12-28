МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области

МТС сообщил о расширении покрытия сети 4G в Калининградской области. Как рассказали CNews в компании, возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на «голосовых» частотах получили жители сразу 9 административных центров региона: Чкаловска, Сокольников, Гурьевска, Гвардейска, Багратионовска, Мамоново, Взморья, Славска и Гусева. Таким образом, МТС обеспечила сетью «четвертого поколения» уже более 70 процентов населения Калининградской области.

Масштабное расширение сети «четвертого поколения» в регионе стало возможно благодаря использованию так называемых «голосовых частот», или LTE-1800. Этот диапазон позволяет разворачивать сети в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. Отличные проникающие способности сигнала обеспечивают высокое качества покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и иных городских постройках.

Кроме того, этот стандарт поддерживает до 90 процентов моделей LTE-устройств ведущих производителей, в том числе Apple, Samsung, HTC, Huawei, LG, Nokia, Sony, ZTE и др., а это означает, что все возможности 4G становятся доступны максимальному числу пользователей.

«Для нас становится традицией перед Новым годом радовать наших абонентов расширением географии сети LTE МТС. Два года назад мы запустили инновационную сеть 4G в Калининграде, в прошлом году новогодний подарок в виде мобильного интернета со скоростью до 75 Мбит/с получили жители сразу 6 городов региона, сейчас сеть «четвертого поколения» МТС охватила одновременно 9 административных центров Калининградской области. Мы видим, насколько востребованы высокие скорости мобильного интернета у наших абонентов. Ежедневный интернет-трафик в сети МТС сегодня составляет более 35 терабайт, что примерно равно неделе непрерывного просмотра видео в формате HD. При этом уже сейчас более четверти всего трафика генерируется в сети 4G. Мы уверены, что наш предновогодний подарок придется жителям Калининградской области очень кстати», – сказала директор филиала МТС в Калининграде Анна Хлевтова.

Сеть LTE МТС в Калининграде была запущена в декабре 2014 года и охватила все районы, а также все учебные заведения города. В сентябре 2015 года сеть «четвертого поколения» появилась в международном аэропорту Храброво. В конце года мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с стал доступен в 6 городах Калининградской области: Светлогорске, Балтийске, Зеленоградске, Советске, Полесске и Ладушкине.

На текущий момент услуги связи стандарта LTE МТС доступны во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Первая сеть LTE МТС в СЗФО была запущена в ноябре 2013 года в Псковской области. В 2014 году МТС запустила сети 4G LTE в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Калининградской, Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. МТС первой среди российских операторов запустила сети LTE во всех регионах своего присутствия в России (83 субъекта).