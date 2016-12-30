Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подвело итоги развития услуг мобильной связи на территории республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2016 г. Согласно предварительным данным, по итогам 2016 г. услугами современной мобильной связи было обеспечено около 97% территории полуострова.

По официальной информации, самый заметный рост в сетях крымских операторов мобильной связи отмечается в секторе услуг доступа в интернет. Так, в 2016 г. наблюдается почти двукратный рост интернет-трафика в Крыму в сравнении с 2015 г. Всего же пользователи услуг сотовой связи Крыма в 2016 г. потребили свыше 200 ТБ трафика.

Также отмечается рост потребления услуг голосовой связи. В сравнении с началом 2016 г. нагрузка на мобильные сети Крыма в части голосовых услуг в ноябре текущего года выросла примерно на 15%: объем голосового трафика составил 2,2 млрд минут в месяц. Пиковые значения использования крымских мобильных сетей достигались в разгар курортного сезона: в августе 2016 г. в сетях операторов полуострова ежедневно регистрировалось более 3 млн абонентов.

В целом сотовые операторы Крыма продолжают модернизацию сетей, расширяется количество базовых станций, поддерживающих связь новейшего стандарта четвертого поколения LTE, прокладываются магистральные линии волоконно-оптических сетей.

«Мы с удовлетворением отмечаем положительные изменения в развитии сотовой инфраструктуры республики Крым, которая к настоящему моменту уже обеспечивает покрытие 97% территории полуострова, — заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Алхазов. — Высокоскоростным мобильным интернетом стабильно обеспечиваются практически все важнейшие территории полуострова, включая аэропорты, курортные зоны, важнейшие транспортные коридоры и узлы, включая Керченскую переправу».

Российская сотовая связь работает в Крыму с августа 2014 г. В том же месяце был запущен первый сегмент сети третьего поколения, в мае 2015 г. началось оказание услуг связи четвертого поколения. Задачу по развитию сетей третьего и четвертого поколения в Крыму поставил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития связи в Крыму 4 августа 2014 г.

В настоящее время услуги мобильной связи доступны жителям Ялты, включая пригородные населенные пункты, жителям популярных курортных городов и поселков Южного берега Крыма, Керчи, Севастополя, Симферополя и симферопольского района, а также вдоль трасс Керчь — Феодосия, Симферополь — Алушта, Симферополь — Евпатория.