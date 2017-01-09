«Билайн» представил статистику работы своих сетей в Новогодние каникулы

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил анализ работы своих сетей в Новогодние каникулы. Как рассказали CNews в компании, в наступившем 2017 году интернет-трафик по популярности обогнал звонки и SMS.

Среднесуточный трафик передачи данных в праздничные дни (с 01.01 по 08.01) составил свыше 3000 ТБ, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по доле 4G трафика, стали Москва и Санкт-Петербург, где через сети 4G прошло соответственно по 50% и 40% от общего трафика сети.

Показатели голосовых вызовов, наоборот, не смогли достичь прошлогодних результатов. Абоненты «Билайн» совершили 943 млн вызовов с 31 декабря 2016 г. по 1 января 2017 г. включительно. В прошлом году этот показатель превысил 1 млрд звонков. Однако в первый день 2017 года объем голосового трафика сравнялся с прошлогодними показателями.

Голосовой трафик в первый час Нового года на 8,1% превысил час наибольшей нагрузки обычной рабочей недели. Больше всего звонков было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре и Барнауле. В первый час Нового года в этих регионах клиенты «Билайн» суммарно разговаривали около 403 тысяч часов. За весь день 1 января 2017 года этот показатель достиг 3,9 миллиона часов.

Количество SMS-поздравлений также уменьшилось по сравнению с прошлым годом. 31 декабря 2016 г. было отправлено 100 млн SMS-сообщений, что на 25 млн меньше чем годом ранее. Однако по сравнению с обычным днем количество исходящих SMS выросло более чем в 3 раза.

Желающие поздравить друг друга в ночь с 0 до 5 часов утра отправили 24 млн SMS, а пиковый показатель, традиционный для первого часа года, достиг 13 миллионов SMS-сообщений. Более 46 млн SMS было отправлено российскими абонентами «Билайн» 7 января 2017 г.

7,8 млн SMS в первый час 2017 г. отправили клиенты «Билайн» в Московском регионе. Количество отправленных SMS выросло в 6,5 раз по сравнению с обычным днем. Всего на протяжении Новогодних каникул в сети «Билайн» Московского региона было передано более 195,5 млн SMS.

В период Новогодних каникул сеть «Билайн» продемонстрировала высокую надежность во всех регионах России. Специалисты компании провели работы по увеличению ёмкости и пропускной способности сети, расширили каналы, а также протестировали порядок действий в условиях максимальной нагрузки. Кроме того, в праздничные дни круглосуточно работали оперативные бригады технических специалистов «Билайн».