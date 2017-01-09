МТС представил статистику звонков, sms и интернет-трафика в новогоднюю ночь

МТС представил статистику новогоднего трафика в своих мобильных сетях. Как рассказали CNews в компании, впервые суммарная длительность разговоров по мобильному в первый час Нового года сократилась, спад составил 3,3%. Это первое в истории МТС сокращение продолжительности разговоров – год назад этот показатель вырос почти на четверть.

Самыми неразговорчивыми в новогоднюю ночь оказались сибирские абоненты, там падение голосового трафика достигло почти 20%. Только жители Северо-Западного региона в первый час 2017 года оказались чуть-чуть более говорливыми, чем на старте 2016 года (рост голосового трафика в регионе составил 3,6%). Продолжительность разговоров все равно достаточно высокая – 170 лет – именно столько все абоненты МТС сообща наговорили всего за один час Нового года.

Многие россияне предпочли обычным звонкам видеосвязь через мессенджеры, при этом социальные сети пережили ожидаемую лавину публикаций с фото и видеороликами. Большим подспорьем послужили сети LTE, принявшие львиную долю нагрузки на себя.

Наибольшее рвение в желании провести Новый год со смартфоном проявили жители Москвы и Московской области, которые совместными усилиями превзошли самих себя образца прошлого года. В столичном регионе в первый час новогодней ночи потребление мобильного трафика выросло более чем 2,2 раза. Праздник на Дальнем Востоке тоже удался: там рост трафика составил более 110%. В целом по стране за тот же час абоненты МТС сумели потратить более 170 праздничных терабайт, что на 86% больше, чем в прошлом году.

Популярности поздравительных SMS ничто не угрожает: за первый час 2017 года сеть МТС передала почти на 40% больше сообщений, чем год назад.