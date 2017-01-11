Индонезийский мобильный оператор запустил российское облако Cloudike

Компания «АСД Технолоджиз» — разработчик платформы Cloudike, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково» — объявила о запуске «облака» Incloud для индонезийского оператора мобильной связи Indosat Ooredoo. Используя готовое решение Cloudike, Indosat Ooredoo предлагает своим клиентам кроссплатформенный персональный облачный сервис. Это первый запуск Cloudike в Юго-Восточной Азии, который охватит более чем 81,6 млн клиентов Indosat Ooredoo, сообщили CNews в фонде «Сколково».

Мобильный облачный сервис Incloud позволяет пользователям загружать, скачивать и обмениваться файлами на персональном облачном онлайн-хранилище с расширенными функциями, такими как, например, бэкап мультимедиа из сообщений. Incloud полностью брендирован маркой Indosat Ooredoo. Incloud будет доступен для клиентов Indosat Ooredoo на Android, iOS, PC, Mac OS X и Web.

Как отметили в «Сколково», Индонезия является одним из наиболее быстро развивающихся рынков мобильной связи. Используя lncloud, клиенты Indosat Oordeoo получат возможность испытать облачное хранилище с использованием программного обеспечения Cloudike, беспрепятственно и легко получая доступ к данным, хранящимся в «облаке».

Имея клиентскую базу на таких рынках, как Турция, Россия и Корея, Cloudike продолжает наращивать свое присутствие на развивающихся рынках.

«Мы обнаружили, что все больше и больше операторов мобильной связи выбирают облачные хранилища, чтобы быть более мобильными во взаимодействии со своими клиентами, — отметил Максим Азаров, президент Cloudike. — С миллионами скачанных файлов на ежедневной основе “облако” остается одним из наиболее эффективных инструментов для операторов мобильной связи, который помогает повысить пользовательскую активность, снизить отток клиентов и найти новые возможности для бизнеса. Поэтому запуск Incloud очень важное для нас событие».

«С большим удовольствием я хотел бы объявить о запуске в нашей компании облачного хранилища личных файлов. Это решение основано на нашем сотрудничестве с платформой Cloudike, которая была выбрана по причине своей большой гибкости, простоты и быстрого выхода на рынок. Мне очень понравилось работать с отзывчивой командой российских инженеров. Я считаю, что наше дальнейшее сотрудничество может продолжаться и на рынках других стран», — заявил Самуил Прадипта, менеджер глобального партнерства Indosat Ooredoo.

«В прошлом году платформа Cloudike покорила оператора связи Турции — тамошнее подразделение Vodafone, а в этом году заявила о первом запуске в Юго-Восточной Азии. Коммерциализация платформ российской разработки за рубежом является одним из приоритетов для фонда “Сколково”, и мы рады поддерживать команды с большим потенциалом экспансии на международные рынки», — добавила со своей стороны Ольга Стрелова, руководитель направления «Облачные сервисы» ИТ-кластера фонда «Сколково».