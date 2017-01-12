Ресторан бизнес-отеля «Континенталь» подключил услугу «Мобильное информирование» от «Мегафона»

Оператор «Мегафон» предоставил услугу «Мобильное информирование» с опцией «Таргетирование» ресторану бизнес-отеля «Континенталь». Оператор связи ежемесячно будет информировать свыше 5 тыс. клиентов заказчика о планируемых мероприятиях и акциях, сообщили CNews в «Мегафоне».

«Отрасль гостеприимства развивается очень динамично, и конкуренция на этом рынке становится всё активнее. Поэтому бизнес стремится использовать все современные возможности повышения лояльности, удержания и развития клиентской базы, — отметил Михаил Туровский, директор отделения «Мегафона» в Белгородской области. — Заказчик поставил перед нами задачу — оперативно информировать постоянных гостей ресторана “Континенталь” о текущих и предстоящих событиях, акциях и скидках. Услуга “Мобильное информирование” оптимально справилась с этой задачей даже в условиях предновогоднего ажиотажа и сегодня содействует росту посещаемости ресторана даже в постпраздничные дни нового года».

По утверждению «Мегафона», услуга «Мобильное информирование Лайт» позволяет точно дифференцировать абонентов по их предпочтениям, покупательской способности с учётом возрастных и географических параметров, чтобы выстроить коммуникации с партнёрами и клиентами. Оперативное SMS-оповещение устанавливается с согласия клиентов заказчика. По словам представителей оператора, услуга становится всё популярнее среди государственных и коммерческих структур, в числе которых — МЧС России, администрации городов/регионов, коммунальные службы, турагентства, медицинские и спортивные центры, банки, службы такси, многочисленные предприятия отрасли гостеприимства и услуг. Например, с её помощью мобильные пользователи получают SMS-уведомления о записи на приём к врачу, подтверждения готовности документов или результатов обследования и даже отчеты успеваемости ребенка в школе.