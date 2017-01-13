Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии

Компания Gemalto, специализирующаяся в области цифровой безопасности, объединилась с компанией Easy — поставщиком мобильных приложений для транспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чтобы повысить качество мобильных услуг в Бразилии. Об этом CNews сообщили в Gemalto.

По подсчетам компании, более 150 тыс. бразильских таксистов будут использовать решение CE Quality of Experience (QoE) от Gemalto для сбора основных показателей эффективности через мобильные устройства во время поездок, совершаемых в 24 главных городах. Подробные данные и актуальные схемы событий, собираемые решением QoE, используются мобильными операторами, поставщиками услуг и производителями устройств, чтобы повысить качество сетей, мобильных телефонов и предоставляемых услуг с добавленной стоимостью для клиентов.

По словам представителей Gemalto, решение QoE работает незаметно в приложениях компании Easy, собирая анонимные данные о типе мобильного устройства, его действиях, модели сетевого трафика, расходе заряда аккумулятора, о зонах, где обслуживание недоступно, о передаче абонентского соединения от одной станции к другой в сетях стандарта 2G, 3G и 4G, использовании Wi-Fi и многом другом. Решение работает в самых различных устройствах и сетях, обеспечивает сравнительный анализ и конкурентоспособные идеи, основанные на этом анализе, которые помогают операторам мобильной связи оптимизировать производительность подключения и улучшать предложения услуг для своих абонентов.

Данные о потреблении пропускной способности, доступные по регионам, помогают поставщикам услуг разрабатывать привлекательные сегментированные тарифы и предложения с добавленной стоимостью, в то время как информация о факторах, приводящих к перегрузке устройства и расходу заряда батареи, помогает производителям оригинального оборудования оптимизировать дизайн своей продукции.

Решение QoE от Gemalto совместимо практически со всеми операционными системами и будет первоначально запущено для устройств под управлением ОС Android, использующихся водителями, а впоследствии будет применяться и для других платформ и приложений потребителей.

«Благодаря прочным связям с операторами мобильной связи по всему миру и службе поддержки клиентов компания Gemalto стала оптимальным партнером, оказавшим нам помощь в использовании наших приложений для предоставления новых услуг в области беспроводной связи, что позволило нам получить новый источник дохода, — рассказал Хорхе Пило (Jorge Pilo), генеральный директор компании Easy. — Интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение QoE компании Gemalto позволяет нам быстро персонализировать приложение, персональную панель управления и отчеты для удовлетворения различных потребностей клиентов, пользующихся услугами индустрии беспроводных технологий».

«Мы можем разрушить традиционные бизнес-модели за счет использования решения QoE компании Gemalto, — заявил Родриго Серна (Rodrigo Serna), президент подразделения Gemalto в Северной и Южной Америке. — Компания Easy имеет четкое представление о работе сети и подключении, обеспечивая должное обслуживание тысячам пользователей ежедневно».