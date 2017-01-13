Роскомнадзор подтвердил высокий процент покрытия сетей «Мегафона» на дорогах

Роскомнадзор опубликовал данные за четвертый квартал 2016 г. с информацией о качестве связи на дорогах. Специалисты провели масштабное исследование на 30 магистральных автодорогах общей протяженностью 27.689 км. По его результатам, «Мегафон» обеспечивает стопроцентное покрытие на 13 трассах, в том числе на М-10 «Россия» от Москвы до Санкт-Петербурга и «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Финляндии, а также на М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до Эстонии.

Самые высокие результаты у «Мегафона» среди операторов мобильной связи также на трассе М-18 от Петербурга до Норвегии (91,6%).

«В прошлом году мы провели масштабное обновление базовых станций, в том числе на автомагистралях. Сегодня мобильная связь в пути нужна и для личного общения, и для решения рабочих вопросов. Например, многие корпоративные клиенты пользуются M2M-устройствами, чтобы контролировать передвижение подотчетного автотранспорта. Мы в постоянном режиме работаем над расширением покрытия и улучшением качества связи, чтобы у наших абонентов был доступ к услугам в максимальном объеме и в любом месте», — сказал директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «Мегафон» Алексей Титов.

Подробная информация по итогам исследования находится на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.