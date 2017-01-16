Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве

«Делойт» и Cellwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и экспертным центром телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), расположенным в Португалии. Как рассказали CNews в компании, соглашение позволяет совместить потенциал и позиции на рынке, которыми обладает подразделение инженерных разработок и трансформации бизнеса «Делойта» в Португалии при поддержке «Делойта» в Израиле, и известное решение Cellwize в области самоорганизующихся сетей (SON) для подготовки уникального совместного предложения, позволяющего трансформировать деятельность провайдеров услуг мобильной связи в области инженерных разработок и трансформации бизнеса и предложить специально адаптированное решение, включающее аналитические инструменты, инженерный консалтинг и трансформацию бизнес-процессов.

«Делойт» в Португалии и Cellwize помогут клиентам изменить процессы сетевого планирования, оптимизации и эксплуатации сетей радиодоступа для всех беспроводных технологий и форм-факторов с помощью развертывания решений Cellwize и бизнес-процессов, адаптированных с учетом специфики деятельности операторов. Данные решения позволяют воспользоваться новыми сетевыми возможностями, такими как виртуализация сетевых функций (NFV), а также управление и взаимодействие (MANO), еще глубже меняющими ландшафт инфраструктуры и бизнес-процессов, используемых провайдерами услуг связи.

Соглашение распространяется не только на отдельные программные решения Cellwize и предлагаемые «Делойтом» дополнительные услуги в области стратегии и операционной деятельности, а также инженерного консалтинга, но и предусматривает расширение сотрудничества в других областях, например, в сфере аналитики и выхода на новые рынки.

Антонио Лагартишу, партнер «Делойта» в Португалии и международный спонсор экспертного центра телекоммуникационных разработок «Делойта» сказал: «Мы ожидаем, что наряду с технологическими преимуществами объединение возможностей «Делойта» в Португалии и Cellwize позволит нашим клиентам воспользоваться достижениями в области самоорганизующихся сетей (SON) и сетевой автоматизации. В конечном итоге наша цель состоит в создании дополнительной стоимости для наших клиентов. В свою очередь, наши решения по оптимизации процессов позволяют капитализировать современные технологии сетевой автоматизации и цифровые услуги. Мы убеждены, что представители телекоммуникационной отрасли по достоинству оценят дифференцированное предложение, ставшее доступным для участников рынка благодаря данному соглашению, — до настоящего времени мы получали только самые положительные отзывы от наших клиентов».

Педро Тавареш, ассоциированный партнер «Делойта» в Португалии и руководитель экспертного центра телекоммуникационных разработок отметил: «Мы уделяем основное внимание созданию стоимости и трансформации операционной деятельности наших клиентов, понимая, что сегодня технологии являются лишь одним из компонентов уравнения стоимости бизнеса. Услуги по трансформации бизнеса — это сегмент рынка, в котором «Делойт» в Португалии занимает лидирующие позиции; эти услуги дополнят решения Cellwize и послужат связующим звеном между миром технологий и процессами трансформации бизнеса. Мы полагаем, что данное предложение поможет существенно повысить стоимость бизнеса, ускорить развертывание и повысить доходность инвестиций для наших клиентов».

«Задача Cellwize — создать условия для цифровой трансформации деятельности наших клиентов, операторов мобильной связи и компаний, предоставляющих услуги в области цифровых технологий», — сказал Офир Земер, главный исполнительный директор Cellwize. — Обеспечивая сетевую интеграцию цифровых услуг и предложений, а также беспроводных сетей, мы помогаем обеспечить полное соответствие используемых сетей уровню цифровизации каждого клиента. — Компания Cellwize воодушевлена перспективой сотрудничества с «Делойтом», направленного на реализацию этой концепции; сочетание преимуществ и коммерческой ценности инновационных технологий Cellwize с глубоким пониманием «Делойтом» подходов к цифровой трансформации и преобразованию бизнес-процессов вне всякого сомнения поможет повысить стоимость бизнеса наших клиентов во всем мире».