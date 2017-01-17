«Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о завершении реализации планового проекта по развитию сети LTE в Кузбассе. Как рассказали CNews в компании, сеть 4G была запущена в Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Юрге и Осинниках. Пиковая скорость передачи данных теперь достигает 75 Мбит/с.

В ходе выполненных работ скорости мобильного интернета выросли в уже запущенной сети 4G в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. В Кемерово емкость сети увеличилась в районе улиц Зейская, Космическая, 2-я Заречная, 40 лет Октября, Терешковой, Семашко. В Новокузнецке сеть укреплена в районе улиц 40 лет ВЛКСМ, Доз, Анодная и Переездная. Теперь клиенты могут с новым уровнем комфорта использовать скоростной мобильный интернет в моменты повышенной загрузки сети.

Максимальная скорость мобильного интернета в Кемеровской области достигает 75 Мбит/с. С такими скоростями можно смотреть видео онлайн в формате 4К на планшете, организовывать со своего смартфона видеотрансляции в интернет и скачивать файлы любого объема на ноутбук, используя 4G-модем.

«В Кемеровской области сеть 4G работает в диапазонах: 800, 1800 и 2600 МГц. Это позволяет создать качественное покрытие как на улице, так и внутри помещений. В рамках этого очередного проекта мы не только увеличили емкость сети в 3 городах, но и запустили сеть 4G в 6 городах. Это значительно расширяет спектр возможностей наших клиентов в использовании мобильного интернета», - сказал Евгений Девянин, руководитель Кемеровского кластера «Вымпелrома».